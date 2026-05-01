Caso Rocha Moya: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención de Estados Unidos

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    Caso Rocha Moya: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención de Estados Unidos
    Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno mantendrá la defensa de la Constitución y rechazó cualquier intento de intervención externa en asuntos nacionales. FOTO: Cuartoscuro Andrea Murcia Monsivais

La Presidenta criticó a la oposición y señaló que es “lamentable” que recurran a instancias extranjeras para sostener que buscan una intervención extranjera

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México debe prevalecer el Estado de derecho y la presunción de inocencia ante las acusaciones que lanzó el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al tiempo que lanzó críticas a la oposición por, dijo, actuar como los conservadores del pasado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas y ser investigado por la autoridad competente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/violencia-en-sinaloa-jornada-violenta-deja-nueve-muertos-tras-acusacion-de-eu-contra-gobernador-rocha-moya-FG20407266

”Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México... tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico la responsabilidad de una u otra persona”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones y, en su caso, solicitar la información necesaria.

”Es la Fiscalía la que tiene que hacer el análisis, ver qué pruebas hay y, si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo”, sostuvo.

SHEINBAUM ACUSA QUE OPOSICIÓN PIDE INTERVENCIONISMO

Sheinbaum también criticó a la oposición y señaló que es “lamentable” que recurran a instancias extranjeras para sostener que buscan una intervención extranjera.

”Lo que es verdaderamente lamentable es que la derecha mexicana se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York o del Departamento de Justicia de Estados Unidos para defender su posición. No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX, que fueron a pedir intervención extranjera en México”, señaló.

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La Presidenta fue más allá al comparar a sus adversarios con figuras históricas.

”¿Quiénes son los antecedentes de la derecha mexicana? Son Antonio López de Santa Anna, son Porfirio Díaz, es Agustín de Iturbide. Nosotros no, nosotros estamos orgullosos de ser seguidores de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Lázaro Cárdenas”, expresó.

La presidenta reiteró que su gobierno mantendrá la defensa de la Constitución y rechazó cualquier intento de intervención externa en asuntos nacionales, al insistir en que las investigaciones deben resolverse conforme a las leyes mexicanas.”

“NUNCA NOS VAMOS A SUBORDINAR”, DICE SHEINBAUM

Tras la solicitud del gobierno de EU de extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es tiempo de la defensa de la soberanía nacional, y advirtió que “nunca nos vamos a subordinar”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-sobre-caso-ruben-rocha-todo-mundo-es-inocente-hasta-que-no-se-demuestre-que-es-culpable-EG20405199

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal afirmó que se encuentra “fuerte, sólida y muy segura”, porque, dijo, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre defenderá la soberanía por encima de todo, y la cual, dijo, no se negocia.

”Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación.

”La presidenta está fuerte está sólida y muy segura por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo y tenemos muy claro y estoy tranquila, sin ningún problema, por una cosa: es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no sé negocia”.

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