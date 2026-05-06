SIP y CPJ refuerzan estrategia contra la impunidad en delitos hacia periodistas en México

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    SIP y CPJ refuerzan estrategia contra la impunidad en delitos hacia periodistas en México
    La delegación estuvo conformada por destacados directivos y periodistas de América Latina. SIP

La delegación internacional se reunió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO. — En una iniciativa clave para combatir la violencia contra la prensa, una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sostuvo encuentros de alto nivel con representantes del Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR).

El objetivo primordial de esta gira de trabajo fue fortalecer la respuesta institucional ante los crímenes contra la libertad de expresión y promover la aplicación de estándares interamericanos en la administración de justicia en el país.

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COLABORACIÓN CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
La delegación internacional inició sus actividades con un encuentro con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz. Durante la reunión, se propuso establecer un acuerdo de colaboración para la formación de jueces en materia de libertad de expresión.

La SIP subrayó que la capacitación de operadores de justicia es fundamental para: Comprender los alcances y límites del derecho a la información, elevar la calidad de las decisiones judiciales y reforzar la protección de periodistas bajo una perspectiva de derechos humanos.

ALIANZA FISCALÍA Y FEADLE
La misión también se entrevistó con Mariana Díaz Figueroa, Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, y Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Ante los altos índices de impunidad, las organizaciones y las autoridades federales acordaron explorar la creación de un grupo de trabajo conjunto.

Este espacio permitirá:
1. Intercambiar información estratégica.
2. Fortalecer la cooperación institucional.
3. Agilizar el avance de casos de agresiones contra la prensa dentro del sistema de justicia.

”El diálogo con la Corte y la Fiscalía abre oportunidades concretas para avanzar en la lucha contra la impunidad y fortalecer la protección de la libertad de prensa en México”, afirmó Roberto Rock, expresidente de la SIP y director de La Silla Rota.

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¿QUÉ PERIODISTAS PARTICIPARON EN LA SESIÓN?
La delegación estuvo conformada por destacados directivos y periodistas del continente:

Armando Castilla: Presidente del Grupo Vanguardia (Saltillo, México).
Roberto Rock: Expresidente de la SIP (La Silla Rota, México).
María Lorente: Directora para América Latina de AFP.
Carlos Lauría: Director ejecutivo de la SIP.
José Zamora: Director regional para las Américas del CPJ.
Daniel Coronell: Fundador de la revista Cambio (Colombia).

La SIP, con sede en Miami, representa a más de mil 300 medios de comunicación y mantiene su compromiso con el monitoreo y defensa de la libertad de prensa en el hemisferio occidental.

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