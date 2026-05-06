SIP y CPJ refuerzan estrategia contra la impunidad en delitos hacia periodistas en México

El objetivo primordial de esta gira de trabajo fue fortalecer la respuesta institucional ante los crímenes contra la libertad de expresión y promover la aplicación de estándares interamericanos en la administración de justicia en el país.

CIUDAD DE MÉXICO. — En una iniciativa clave para combatir la violencia contra la prensa, una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sostuvo encuentros de alto nivel con representantes del Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR).

COLABORACIÓN CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

La delegación internacional inició sus actividades con un encuentro con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz. Durante la reunión, se propuso establecer un acuerdo de colaboración para la formación de jueces en materia de libertad de expresión.

La SIP subrayó que la capacitación de operadores de justicia es fundamental para: Comprender los alcances y límites del derecho a la información, elevar la calidad de las decisiones judiciales y reforzar la protección de periodistas bajo una perspectiva de derechos humanos.

ALIANZA FISCALÍA Y FEADLE

La misión también se entrevistó con Mariana Díaz Figueroa, Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, y Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Ante los altos índices de impunidad, las organizaciones y las autoridades federales acordaron explorar la creación de un grupo de trabajo conjunto.

Este espacio permitirá:

1. Intercambiar información estratégica.

2. Fortalecer la cooperación institucional.

3. Agilizar el avance de casos de agresiones contra la prensa dentro del sistema de justicia.

”El diálogo con la Corte y la Fiscalía abre oportunidades concretas para avanzar en la lucha contra la impunidad y fortalecer la protección de la libertad de prensa en México”, afirmó Roberto Rock, expresidente de la SIP y director de La Silla Rota.