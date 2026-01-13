Fiscales federales abren una investigación contra el presidente de la Reserva Federal de EU

La investigación, que se dice que está enfocada en las renovaciones de la sede de la Reserva Federal en Washington, representa una intensificación en la campaña de presión de Trump sobre Jerome Powell. La fiscalía del Distrito de Columbia abrió una investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por la renovación de la sede del banco central en Washington y para ver si Powell mintió al Congreso sobre la extensión del proyecto, según funcionarios informados de la situación. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Jerome Powell que aún no se ha visto mucho el efecto de aranceles de Trump La investigación, que incluye un análisis de las declaraciones públicas de Powell y un examen de los registros de gastos, fue aprobada en noviembre por Jeanine Pirro, una vieja aliada del presidente Donald Trump que fue nombrada para dirigir la oficina el año pasado, dijeron los funcionarios. La investigación representa una notable intensificación en la prolongada campaña de presión de Trump sobre Powell, a quien el presidente ha atacado repetidamente por resistirse a sus exigencias de recortar significativamente las tasas de interés. Trump ha amenazado con despedir al presidente de la Reserva Federal —a pesar de haber sido él mismo quien lo nominó para el cargo en 2017— y ha planteado la posibilidad de entablar una demanda en su contra relacionada con la remodelación de 2500 millones de dólares, alegando “incompetencia”. La semana pasada, Trump declaró a The New York Times en una entrevista que ya había decidido quién quiere que sustituya a Powell como presidente de la Reserva Federal. Se espera que anuncie pronto su decisión. Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, es uno de los principales candidatos para el puesto. Aunque el mandato de Powell como presidente finaliza en mayo, su mandato como gobernador se extiende hasta enero de 2028. Powell no ha revelado si tiene previsto permanecer en el banco central después de este año. En un inusual mensaje de video publicado por la Reserva Federal, Powell reconoció el domingo que unos días antes el Departamento de Justicia había entregado citaciones de un gran jurado al banco central. Dijo que se trataba de una investigación “sin precedentes” y cuestionó la motivación de la medida, aunque aseguró que él desempeñaba sus funciones como presidente “sin temor ni favor político”.

El presidente de la Reserva Federal advirtió que la investigación era indicio de una batalla más amplia sobre la independencia de la Reserva Federal. “La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, añadió Powell. “Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir estableciendo las tasas de interés basándose en las evidencias y en las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación”. Un portavoz de la fiscala general Pam Bondi no hizo comentarios sobre la investigación, pero señaló que Bondi había “dado instrucciones a sus fiscales para que den prioridad a la investigación de cualquier abuso del dinero de los contribuyentes”. Empezar una investigación es una cosa, pero presentar pruebas suficientes para conseguir que un gran jurado federal formule un acta de acusación —o hacer que se mantenga— es otra. Las acusaciones contra dos de los principales objetivos de Trump, el exdirector del FBI James Comey y Letitia James, fiscala general de Nueva York, fueron desestimadas en noviembre por un juez federal. Una investigación del senador Adam Schiff, demócrata por California, aún no ha aportado pruebas suficientes para presentarlas ante un gran jurado. TE PUEDE INTERESAR: Da un paso atrás, Trump no despedirá al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell El Congreso concedió a la Reserva Federal la autoridad para fijar las tasas de interés sin la intromisión de los presidentes, cuyas fortunas políticas a menudo dependen de cómo marche la economía. En lugar de esto, los legisladores estipularon que el banco central debía buscar que haya una inflación baja y estable y un mercado laboral saludable. Los fiscales de la oficina de Pirro se han puesto en contacto varias veces con el personal de Powell para solicitar documentos sobre el proyecto de renovación, según un funcionario con conocimiento de la investigación que habló de la investigación abierta bajo condición de anonimato. Al preguntarle sobre la investigación, Trump dijo a NBC News que no tenía conocimiento de la investigación de la fiscalía. “No sé nada al respecto, pero él sin duda no es muy bueno en la Reserva Federal, y no es muy bueno para construir edificios”, dijo. Trump añadió que las citaciones de la fiscalía no tenían nada que ver con las tasas de interés. “Ni se me ocurriría hacerlo así”, dijo. “Lo que debería presionarlo es el hecho de que las tasas son demasiado altas. Esa es la única presión que tiene”. LEGISLADORES DE AMBOS PARTIDOS CUESTIONARON EL ARGUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte y miembro del Comité Bancario, se comprometió a oponerse a la confirmación de cualquier nominación a la Reserva Federal, incluida cualquier futura vacante de presidente, citando informes de citaciones. “Si quedaba alguna duda sobre si los asesores del gobierno de Trump están presionando activamente para acabar con la independencia de la Reserva Federal, ya no debería quedar ninguna”, afirmó en un comunicado. “Ahora son la independencia y la credibilidad del Departamento de Justicia las que están en tela de juicio”. La senadora Elizabeth Warren, por Massachusetts, la principal demócrata de la comisión, expresó un escepticismo similar. “Mientras Donald Trump se prepara para nombrar a un nuevo presidente de la Reserva Federal, quiere apartar definitivamente a Jerome Powell del Consejo de la Reserva Federal e instalar a otro títere para consumar su corrupta toma de control del banco central de Estados Unidos”, dijo en un comunicado.