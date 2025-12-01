Fiscalía colombiana imputa por corrupción a dos exministros del gobierno de Petro

/ 1 diciembre 2025
    Fiscalía colombiana imputa por corrupción a dos exministros del gobierno de Petro
    El senador colombiano Luis Fernando Velasco habla con la prensa afuera del Congreso en Bogotá, Colombia, el 23 de abril de 2015. FOTO: AP.

Ambos podrían alcanzar una pena de hasta 27 años de prisión, pero ninguno ha aceptado los cargos

BOGOTÁ.- La fiscalía colombiana imputó por delitos relacionados con corrupción a dos exministros del gobierno de Gustavo Petro por su presunta participación en un sonado caso de millonarios contratos que habrían direccionado a cambio del apoyo de congresistas a los proyectos del gobierno.

Los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.

“Cumplí cabalmente con mis funciones de ministro de Hacienda... yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia”, indicó Bonilla, de 75 años, durante la audiencia.

Velasco dejó el cargo de ministro del Interior en junio de 2024, cuando ya estaban los cuestionamientos por corrupción en el gobierno.

En diciembre de ese año, Petro le pidió la renuncia a Bonilla, asegurando que era inocente, pero que prefería que saliera porque la extrema derecha “lo quiere despedazar” por ser leal a su programa de gobierno.

Según indicó en la audiencia la fiscal María Cristina Patiño, los entonces ministros acordaron entre sí, junto a otros funcionarios y algunos parlamentarios, direccionar contratos del Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad estatal encargada de atender emergencias y dar respuesta a las comunidades afectadas.

“Lideraron, promovieron y dirigieron, la organización criminal... dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas” al interior de las entidades estatales, explicó Patiño en la audiencia celebrada en Bogotá.

La fiscal indicó que el presunto direccionamiento de proyectos en los que congresistas estaban indebidamente interesados habría servido para cambiar esa gestión por sus votos y consolidar las mayorías necesarias para aprobar proyectos de ley bandera del gobierno, como la reforma al sistema pensional, ya aprobada, y la de la salud, que aún está pendiente en el Congreso.

Patiño señaló que fueron direccionados más de 70 proyectos en las entidades estatales, pero solo siete se concretaron, presuntamente tras la gestión de los exministros y otros funcionarios.

Por ese mismo caso de corrupción han sido procesados otros altos funcionarios de la UNGRD y fueron detenidos los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, por presuntamente haber recibido sobornos.

Petro pidió perdón por el caso de presunta corrupción el año pasado, especialmente por nombrar al exdirector de la UNGRD que es investigado por la fiscalía. Pero negó que se hubiesen comprado congresistas o que las gestiones ilegales hubieran venido del alto gobierno.

