AMLO reaparece por Cuba, invita a mexicanos y mexicanas a donar en cuenta bancaria

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México
/ 14 marzo 2026
    AMLO reaparece por Cuba, invita a mexicanos y mexicanas a donar en cuenta bancaria
    El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sorpresivamente volvió a salir de su retiro, y “reapareció” en redes sociales, esta vez en defensa de Cuba para externar solidaridad con el pueblo. LÓPEZ OBRADOR/CUARTOSCURO

El expresidente hizo un llamado a las mexicanas y mexicanos a donar a una cuenta para enviar ayuda

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sorpresivamente volvió a salir de su retiro, y “reapareció” en redes sociales, esta vez en defensa de Cuba para externar solidaridad con el pueblo.

Desde su cuenta personal de X, AMLO hizo un llamado a las mexicanas y mexicanos a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto contra las cuerdas a ese país.

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Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”, escribió el mandatario desde 2018 a 2024 y fundador del Movimiento Revolucionario Nacional (Morena).

En consecuencia, AMLO invitó a hacer donativos a una asociación civil para comprar insumos y ayudar al pueblo cubano: “invito que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.

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ÚLTIMAS APARICIONES DE AMLO

La última vez que el exmandatario publicó en sus redes fue el 3 de enero de este año, tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. El morenista afirmó en sus redes sociales que fue un secuestro.

Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, publicó López Obrador.

Asimismo, hizo un llamado a Trump a no caer en la “autocomplacencia”; “Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”.

Meses antes de terminar su mandato, López Obrador aseguró que no saldría de su retiro, salvo que se presentara una situación grave.

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Desde que dejó la Presidencia en octubre de 2024, López Obrador se ha mantenido en retiro en Palenque, Chiapas.

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando salió a votar en la primera elección judicial por voto popular en México. También cuando dio a conocer su libro.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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