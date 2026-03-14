AMLO reaparece por Cuba, invita a mexicanos y mexicanas a donar en cuenta bancaria

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sorpresivamente volvió a salir de su retiro, y “reapareció” en redes sociales, esta vez en defensa de Cuba para externar solidaridad con el pueblo.

Desde su cuenta personal de X, AMLO hizo un llamado a las mexicanas y mexicanos a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla, luego de que el corte en los envíos de petróleo desde Venezuela y México ha puesto contra las cuerdas a ese país.

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”Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”, escribió el mandatario desde 2018 a 2024 y fundador del Movimiento Revolucionario Nacional (Morena).

En consecuencia, AMLO invitó a hacer donativos a una asociación civil para comprar insumos y ayudar al pueblo cubano: “invito que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.