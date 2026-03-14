INE actualizará el QR de la credencial para ampliar seguridad y control de datos personales

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/ 14 marzo 2026
    INE actualizará el QR de la credencial para ampliar seguridad y control de datos personales
    La autenticidad de la credencial podrá comprobarse incluso sin conexión a internet mediante aplicaciones. ESPECIAL
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por Vanguardia

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La actualización, prevista para el modelo 2026-2031, busca fortalecer validaciones biométricas

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) actualizará el código QR contenido en la credencial para votar con el objetivo de ampliar los márgenes de seguridad y el control de los datos personales, además de incorporar elementos técnicos que permitan verificar la autenticidad del documento.

Durante la exposición del tema en el Consejo General, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la comisión del Registro Federal de Electores (RFE), explicó que el ajuste forma parte de los cambios al modelo de credencial que se utilizará en el periodo 2026-2031.

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Humphrey señaló que el nuevo esquema busca contar con una credencial “más segura, moderna y confiable”, con estándares internacionales de identificación, y afirmó que el objetivo es dar certeza de que los datos de las personas se resguardan bajo protocolos de seguridad.

De acuerdo con lo expuesto, los códigos de alta densidad permitirán una validación más robusta de datos biométricos, con la finalidad de reducir riesgos de suplantación de identidad.

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La consejera indicó que la integración del domicilio en el código, a solicitud expresa de la persona titular, busca agilizar trámites relacionados con banca, servicios y programas sociales.

El INE precisó que, si bien desde 2019 utiliza códigos QR, con el nuevo modelo se adoptan herramientas de alta densidad en la infraestructura criptográfica, lo que se planteó como un avance en la verificación del documento.

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También se informó que la autenticidad de la credencial podrá comprobarse incluso sin conexión a internet mediante aplicaciones que ya tiene el Instituto, con el propósito de garantizar integridad y confiabilidad de los datos personales.

Humphrey agregó que la credencial se alinea con estándares internacionales, fortalece el acceso a servicios públicos y privados y refuerza la protección de datos; el acuerdo fue aprobado por unanimidad. Con información de La Jornada

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