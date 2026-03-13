Histórico juicio contra Meta y Google por que provoca una supuesta adicción a redes llega a etapa final

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Internacional
/ 13 marzo 2026
    Histórico juicio contra Meta y Google por que provoca una supuesta adicción a redes llega a etapa final
    Padres de niños que fueron víctimas de las plataformas de redes sociales se abrazan a las afueras del Tribunal Superior de Los Ángeles tras escuchar los alegatos finales. AP/Damian Dovarganes

La demandante afirma que se volvió adicta a las redes sociales durante su infancia y que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas

LOS ÁNGELES- El juicio en Los Ángeles en el caso de una mujer que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones llegó el jueves a su etapa final, tras casi un mes de testimonios, que han incluido el de Mark Zuckerberg, dueño de Meta.

El jurado en el histórico juicio escuchó los argumentos finales de las dos partes en una demanda presentada por una mujer, de 20 años que acusa a Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de causarle una adicción a las redes sociales, tras comenzar a usarlas cuando tenía menos de 10 años.

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La demandante, identificada en la querella civil como K.G.M., afirma que se volvió adicta a las redes sociales durante su infancia y que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas

El juicio sentará un precedente, ya que es la primera vez que las grandes tecnológicas deben responder por una demanda civil ante la justicia estadounidense.

El resultado de la demanda de KGM será el precursor para la resolución de alrededor de 1,500 demandas similares contra empresas de redes sociales.

La próxima semana el jurado podría comenzar a deliberar. No obstante, no se espera que la decisión concluya el caso. Lo más probable es que el perdedor decida apelar la sentencia.

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La joven también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio en enero.

La decisión del juicio coincide con el trámite de otros casos similares en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el próximo lunes los abogados de las tecnológicas deberán responder en la misma corte por otra demanda similar que está en las fases previas a juicio. Y el 13 de abril está programada la selección de jurado en una querella más contra las redes sociales y el supuesto daño causado a menores.

No está claro si Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, tendrá que regresar al estrado. En su testimonio en febrero pasado, el ejecutivo tecnológico defendió las prácticas de verificación de edad de Instagram y acusó a los usuarios de mentir sobre su edad.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México relacionado con los peligros de la explotación sexual infantil en las redes sociales.

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