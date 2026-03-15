¿Tiene Israel escasez de interceptores de misiles?

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Internacional
/ 15 marzo 2026
    ¿Tiene Israel escasez de interceptores de misiles?
    Según los informes, el país entró en la guerra con un número reducido de interceptores, mientras que se ha visto sometido a una gran presión debido a los ataques iraníes. Reforma

Desde los bombardeos a Teherán, el 28 de febrero, por parte de los Estados Unidos e Israel, el ejército iraní ha mantenido un ataque contra Tel Aviv y bases militares de EU

En medio de la guerra con Irán, Israel se está quedando con una cantidad críticamente baja de interceptores de misiles balísticos, declararon funcionarios estadounidenses al medio Semafor.

Según los informes, el país entró en la guerra con un número reducido de interceptores, mientras que se ha visto sometido a una gran presión debido a los ataques iraníes.

Reportes señalan que Irán ha incorporado municiones de racimo a sus misiles, lo que agravaría el agotamiento de reservas israelíes.

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Israel dispone de otras formas de defenderse de los misiles iraníes, incluyendo aviones de combate, pero los interceptores están entre las armas defensivas más eficaces.

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