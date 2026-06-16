Florida busca prohibir conciertos de Kanye West por antisemitismo

El 16 se destacó que nuevamente el artista musical, Kanye West, también conocido como Ye, yace en medio de una campaña de prohibición en su contra, ahora por el estado de Florida. Por sus comentarios, catalogados como antisemitas, el controversial artista se ha vuelto un foco de atención para que los gobiernos, estatales y nacionales, prohíban su admisión para participar en festivales y conciertos. Esto se ha marcado en el Reino Unido, Australia, Francia, al igual que en otros países europeos.

Ahora su cancelación reside en su país, pero en el estado de Florida. La petición fue organizada por el senador republicano Rick Scott. El funcionario estadounidense estableció una campaña de Change.org para que la Autoridad de Deportes de Tampa cancele los conciertos del 26 y 28 de junio en Tampa, en el Raymond James Stadium.

‘No hay lugar para el antisemitismo en Florida, especialmente a costa de los contribuyentes. Kanye West es un antisemita confeso y prolífico que ha calumniado a los judíos, elogiado a Adolf Hitler, se ha autodenominado nazi y ha vendido mercancía con esvásticas en su sitio web’ denunció el senador Scott. Según medios de los Estados Unidos, Florida es el tercer estado con mayor población de la comunidad judía en el país. La solicitud del senador Scott fue respaldada por la senadora Ashley Moody y el jefe del grupo de trabajo de combate al antisemitismo del Departamento de Justicia (DOJ), Leo Terrel. ‘En un momento en el que los ataques y la retórica contra los estadounidenses judíos están en un aumento histórico, ¿fue prudente priorizar y contratar a un artista que apenas el año pasado elogió a Adolf Hitler y vendió mercancía con temática nazi? La Autoridad Deportiva de Tampa debería explicar’ aseveró Moody.

Kanye West ha sido punto central de las controversias en este tópico, no solo por sus comentarios, sino por diseñar ropa con símbolos referentes al nazismo y movimientos antisemitas.

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