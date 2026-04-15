Francia busca vetar para siempre a Kanye West

El artista Kanye West, reconocido por los medios por sus declaraciones controversiales y composiciones musicales, enfrenta la posibilidad de nunca presentarse en Francia. Se compartió que Kanye West, también conocido como YE, tuvo que posponer su concierto en la ciudad de Marsella, Francia, el cual tenía como fecha el 11 de junio. En su comunicado, difundido por la plataforma X, aseguró que el evento no ocurrirá hasta nuevo aviso.

Medios han destacado que la posible cancelación es consecuencia de las posturas antisemitas que el artista ha tomado durante los más recientes años. TE PUEDE INTERESAR: Prohíben entrada a Kanye West y cae el Festival Wireless en Reino Unido El concierto en Marsella, en Stade Vélodrome, era parte de su gira de regreso a la música, tras haberse dedicado a otros proyectos, como el diseño de ropa y una breve campaña política. ‘Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en esto. Mis fans lo son todo para mí. ¡Espero con ansias los próximos conciertos! Nos vemos en la cima del mundo»’ escribió YE en su comunicado.

Previamente, el 14 de abril, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, notificó que estaba en proceso de justificar, de manera legal, la prohibición de los conciertos de Kanye West en su país. A su campaña contra el rapero estadounidense se agregó el alcalde de Marsella, Benoît Payan, tras afirmar que las presentaciones de dicho artista son ‘una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido’. KANYE WEST VETADO DEL REINO UNIDO A principios de abril se difundió la noticia de que Kanye West tenía prohibido ingresar al territorio del Reino Unido, tras haber sido anunciado como el artista principal del Festival Wireless. El Festival Wireless, preparado para el 10 y 12 de julio, debió ser cancelado, ya que el Ministerio del Interior prohibió la entrada del artista principal. En paralelo, se reportó que varios inversionistas del evento cancelaron su patrocinio al ser notificados de que YE sería el artista principal.

POLÉMICAS DE KANYE WEST Aunque hace unas décadas, el artista de rap y R&B, Kanye West, fue celebrado como uno de los mejores en la industria musical, actualmente es considerado como una de las entidades del medio más controversiales. Especialmente tras sus declaraciones ‘antisemitas’ y su apoyo político a la campaña MAGA de Donald Trump. TE PUEDE INTERESAR: Pide perdón Kanye West por declaraciones antisemitas y anuncia transmisión de sus conciertos en México por VIX Uno de los principales ejemplos de las destacadas polémicas fue el anuncio del Super Bowl sobre su nueva mercancía de ropa, en la cual se ilustraban signos referentes al nazismo.

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