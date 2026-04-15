Francia busca vetar para siempre a Kanye West

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/ 15 abril 2026
    Francia busca vetar para siempre a Kanye West
    ¿Le prohibieron la entrada a YE a Francia? Vanguardia

El artista de rap, conocido como YE, fue vetado del Reino Unido tras sus declaraciones antisemitas

El artista Kanye West, reconocido por los medios por sus declaraciones controversiales y composiciones musicales, enfrenta la posibilidad de nunca presentarse en Francia.

Se compartió que Kanye West, también conocido como YE, tuvo que posponer su concierto en la ciudad de Marsella, Francia, el cual tenía como fecha el 11 de junio. En su comunicado, difundido por la plataforma X, aseguró que el evento no ocurrirá hasta nuevo aviso.

Medios han destacado que la posible cancelación es consecuencia de las posturas antisemitas que el artista ha tomado durante los más recientes años.

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El concierto en Marsella, en Stade Vélodrome, era parte de su gira de regreso a la música, tras haberse dedicado a otros proyectos, como el diseño de ropa y una breve campaña política.

Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en esto. Mis fans lo son todo para mí. ¡Espero con ansias los próximos conciertos! Nos vemos en la cima del mundo»’ escribió YE en su comunicado.

Previamente, el 14 de abril, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, notificó que estaba en proceso de justificar, de manera legal, la prohibición de los conciertos de Kanye West en su país. A su campaña contra el rapero estadounidense se agregó el alcalde de Marsella, Benoît Payan, tras afirmar que las presentaciones de dicho artista son ‘una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido’.

KANYE WEST VETADO DEL REINO UNIDO

A principios de abril se difundió la noticia de que Kanye West tenía prohibido ingresar al territorio del Reino Unido, tras haber sido anunciado como el artista principal del Festival Wireless.

El Festival Wireless, preparado para el 10 y 12 de julio, debió ser cancelado, ya que el Ministerio del Interior prohibió la entrada del artista principal. En paralelo, se reportó que varios inversionistas del evento cancelaron su patrocinio al ser notificados de que YE sería el artista principal.

POLÉMICAS DE KANYE WEST

Aunque hace unas décadas, el artista de rap y R&B, Kanye West, fue celebrado como uno de los mejores en la industria musical, actualmente es considerado como una de las entidades del medio más controversiales. Especialmente tras sus declaraciones ‘antisemitas’ y su apoyo político a la campaña MAGA de Donald Trump.

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Uno de los principales ejemplos de las destacadas polémicas fue el anuncio del Super Bowl sobre su nueva mercancía de ropa, en la cual se ilustraban signos referentes al nazismo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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