Fox News y su inusual oposición a Trump debido al veto a la prensa

Fox News es una de las cinco principales cadenas que forman el grupo de prensa de televisión presidencial. Cuando Trump vetó a varios medios de la Casa Blanca, las cadenas se rehusaron a cubrir sus eventos públicos.

El vínculo de Fox News con el presidente Donald Trump es innegable. Las estrellas del horario estelar como Sean Hannity y Jesse Watters aplauden sus políticas, la nuera del presidente presenta un programa semanal en la cadena, y el fundador de Fox, Rupert Murdoch, asistió a la convención de nominación de Trump en 2024.

Sin embargo, esta semana Fox News se ha unido a otras cadenas para defender a los medios de comunicación rivales que Trump tachó de “falsos” y vetó de la Casa Blanca, y dos periodistas veteranos de Fox surgieron como actores principales en el enfrentamiento del cuerpo de prensa de la Casa Blanca con el gobierno.

A simple vista, es una posición inusual para Fox News, forjada en parte por la historia y en parte por pura coincidencia. Y ha confundido a algunos críticos liberales de Fox y causado cierto malestar a los partidarios de línea dura de Trump. Así que primero, algunos datos. Fox News es una de las cinco principales cadenas —las otras son ABC, CBS, CNN y NBC— que forman el grupo de prensa de televisión presidencial, compartiendo los deberes y costos de generar imágenes en video de las actividades diarias de Trump. Cuando el presidente vetó de la Casa Blanca a CNN, junto con Politico y MS NOW, la semana pasada, las cadenas se rebelaron y se rehusaron a cubrir sus eventos públicos diarios hasta que CNN fuera readmitida.

Fox News no dudó en sumarse al plan. El martes por la noche, por ejemplo, Fox era el equipo del grupo programado para cubrir la llegada de Trump en el Air Force One a la Base Conjunta Andrews, pero se negó a grabar el evento. Una portavoz de Fox News remitió una consulta el miércoles a un comunicado conjunto de las cinco cadenas, el cual Fox suscribió: “Ningún gobierno debería restringir a una organización de noticias porque objete su reportería”. Dentro de Fox News esta semana, los periodistas han estado atentos al pasado y al futuro, según personas con conocimiento de sus deliberaciones internas. Fue un gran acontecimiento cuando Fox News se unió al grupo de cobertura televisiva de la Casa Blanca en la década de 1990, en la época en que el naciente canal buscaba legitimidad en Washington. Y en 2009, el grupo salió en defensa de Fox. Cuando el gobierno de Barack Obama llamó a la cadena “un ala del Partido Republicano” e intentó vetarla de un evento del Departamento del Tesoro, las otras cadenas se negaron a participar hasta que el equipo de Obama cedió y readmitió a Fox.

La cadena también es consciente de que, en teoría, un futuro gobierno demócrata podría intentar vetar a Fox News de la misma manera que Trump ha vetado a CNN, dijeron las personas. Por lo tanto, defender a CNN ahora podría beneficiar a Fox más adelante. Ese sentimiento ha encontrado eco en conservadores como Ari Fleischer, quien se desempeñó como secretario de prensa del expresidente George W. Bush. “No los veten”, escribio Fleischer en X. “O algún día nos vetarán a nosotros”.

Fox News también ha apoyado a los periodistas que fueron desalojados en la práctica del Pentágono en marzo por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como parte de una serie de medidas destinadas a restringir drásticamente el acceso de los reporteros al Departamento de Defensa. Hegseth, un antiguo presentador de Fox & Friends Weekend, no ha aparecido en Fox News en más de un año, incluso cuando otras cadenas, como CBS, lo han tenido como invitado repetidamente. (The New York Times ha demandado por las restricciones del Pentágono). Da la casualidad de que el actual presidente del grupo de cobertura de las cinco cadenas —un cargo que rota cada trimestre— es Bryan Boughton, el jefe de la oficina de Washington de Fox News. Por lo tanto, Boughton fue el signatario de una nota el lunes que decretaba que “a partir de hoy, el grupo televisivo no cubrirá eventos designados como cobertura del grupo del presidente”.

También da la casualidad de que la actual presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es Jacqui Heinrich, presentadora y corresponsal sénior de Fox News. Por lo tanto, Heinrich es el nombre y el rostro detrás de muchas declaraciones públicas que condenan la agresión de Trump contra los medios y exigen que su gobierno respete los derechos de la prensa libre. No todos los televidentes de Fox están complacidos, y algunas cuentas de derecha en redes sociales han criticado duramente a la cadena por sus acciones. Pero Fox no es la única entre las cadenas afines a los conservadores en defender al grupo de prensa de la Casa Blanca. El canal de derecha Newsmax se opone al veto a la prensa de Trump, según su director ejecutivo, Christopher Ruddy.