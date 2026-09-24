Trump minimiza las acciones de China contra EU y celebra la reunión con Xi

Trump ha pasado semanas promoviendo la visita del líder chino como un gran evento para Estados Unidos. Incluso sus aliados incondicionales se han molestado por los planes. En las semanas previas a que el presidente Donald Trump reciba al presidente de China, Xi Jinping, en Washington el miércoles por la noche, Pekín ha sido acusado de socavar los intereses nacionales de Estados Unidos en varios frentes. Trump acusó al país este verano de una “siniestra intromisión electoral” en las elecciones de 2020, una infracción que consideró tan histórica que presentó las afirmaciones en un discurso en horario estelar.

Desde el inicio de la guerra con Irán, las empresas chinas han proporcionado a Teherán imágenes satelitales, y acceso a un satélite espía, que las fuerzas militares de Irán han utilizado para montar ataques en la región, según múltiples funcionarios estadounidenses. Además, Pekín no ha mostrado señales de retirarse de sus tratos comerciales con Irán, en un desafío a los esfuerzos de Estados Unidos por cortar los salvavidas económicos a Teherán. Pero a medida que se acercaba su reunión con Xi, Trump ha encontrado en repetidas ocasiones la forma de pasar por alto sus acciones, retratándolo más como un amigo personal que como un competidor geopolítico, a pesar de las significativas rivalidades en cuestiones de poder global, comercio, inteligencia artificial y más. Trump ha pasado semanas promoviendo la visita como un gran evento para Estados Unidos, embelleciendo la Casa Blanca con anticipación y planificando una visita de Estado que comenzará con un inusual recibimiento en la Base Conjunta Andrews. Incluso aliados incondicionales de Trump se han molestado por los planes.

El martes, el senador Roger Wicker, republicano por Misisipi y presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo en un discurso en el pleno del Senado que él habría aconsejado en contra de la invitación al “dictador brutal, no electo y opresivo que busca dominar a sus vecinos y cuyo masivo arsenal militar apunta directamente a los Estados Unidos de América”. Wicker dijo que esperaba que Trump presionara a Xi sobre “los propósitos de la masiva acumulación militar de China, o sobre el claro apoyo de China a Irán”. En respuesta a los comentarios de Wicker, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la visita reflejaba un reconocimiento por parte de Trump de que, a pesar de los desacuerdos, China es una de las mayores potencias económicas y militares del mundo. “La relación entre Estados Unidos y China definirá el siglo XXI, lo que ocurra en esa relación”, dijo Rubio. “La idea de que no interactuaríamos con ellos a los más altos niveles es irresponsable. Es descabellado. Tenemos que hacerlo”.

Los expertos en política exterior dicen que la postura de Trump ha sido sorprendente incluso para un presidente que se enorgullece de su marca personal de diplomacia. “Trump está mostrando un grado extraordinario de deferencia hacia Xi”, dijo Julian Gewirtz, un académico de la Universidad de Columbia que ha escrito sobre la historia de las relaciones entre Estados Unidos y China. “Está colmando de honores al líder de China mientras minimiza las amenazas a los intereses estadounidenses. Pekín difícilmente podría haber pedido un anfitrión más complaciente”. Gewirtz, quien también se desempeñó como exfuncionario de la Casa Blanca y del Departamento de Estado trabajando en asuntos de China bajo el presidente Joe Biden, dijo que tradicionalmente ha sido Pekín quien ha buscado una visita de Estado. Esta vez, dijo, la dinámica parece invertida. Lo que Trump logre obtener de todo el espectáculo será una prueba de su marca de diplomacia, la cual enfatiza los lazos personales. “Washington a menudo ha aprovechado los honores simbólicos para buscar ganancias sustanciales de Pekín”, dijo. “Así que la pregunta es directa: ¿Qué está obteniendo Trump para Estados Unidos a cambio de toda esta ceremonia?”.

En una llamada con periodistas, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la agenda con Xi incluirá temas como la inteligencia artificial, el fentanilo y la próxima expiración de una tregua comercial. Al preguntar si se tiene previsto plantear las acusaciones hechas por Trump de que China interfirió en las elecciones de 2020, la Casa Blanca no hizo comentarios. Otro funcionario de la Casa Blanca rechazó la premisa de que Trump fuera excesivamente deferente con Xi. El funcionario señaló una serie de medidas que Estados Unidos ha tomado que han afectado la economía de China, incluyendo un marcado declive en las exportaciones a los Estados Unidos. La persona dijo que Estados Unidos ha apuntado a algunas entidades que se ha descubierto que apoyan a Irán —aunque no a bancos importantes— y que se están preparando otras medidas tras bambalinas que aún no han sido anunciadas.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir la visita con anticipación. (El mes pasado, cuando se le preguntó a Trump por qué no apuntaba a los bancos chinos de la manera en que generalmente apuntaba a aliados como Canadá, respondió de forma cortante: “Bueno, ¿quién dijo que no lo estoy haciendo? Tú dijiste, por qué no. O sea, quién dijo que no lo estoy haciendo. No sabes si lo estoy haciendo. Bueno, no tengo que anunciar todo, ¿verdad?”). Un portavoz del Departamento del Tesoro dijo en un correo electrónico de seguimiento que el secretario Scott Bessent, quien encabeza la llamada “Operación Paria Económico”, ha dejado en claro a China que no dudará en hacerles rendir cuentas por apoyar a Irán económicamente. En semanas recientes, al ser presionado sobre el comportamiento de China, Trump en varios momentos pareció poner excusas para Xi. Durante un evento en la Oficina Oval este mes en el que llamó a la guerra en Irán “poca cosa”, Trump insinuó que la ayuda de China a Irán era insignificante debido a su petición personal. “Le dije: por favor, no se involucren, al presidente Xi. Tengo una muy buena relación”, dijo Trump. “Y realmente no están involucrados. Hay muy poco involucramiento por parte de China. China podría tener mucho involucramiento. Obtienen el 50 por ciento del petróleo del estrecho de Ormuz”.

A finales de mes, cuando se le preguntó sobre los informes de que entidades chinas podrían haber proporcionado a los iraníes imágenes satelitales que llevaron a ataques mortales contra las fuerzas estadounidenses en Jordania, una vez más Trump se mostró evasivo. “Básicamente hacen lo que nosotros hacemos”, dijo. “¿Va a plantearle eso a Xi cuando esté de visita?”, preguntó un periodista. “Creo que se ha comportado razonablemente bien, y nosotros nos comportamos razonablemente bien”, dijo Trump. “Sabes que cuando dicen que China nos espía, digo que tienen razón, y nosotros también los espiamos a ellos. Sabes, nosotros también los espiamos a ellos”. Al ser presionado durante una entrevista con Fox News sobre lo que Xi podría querer de su visita, Trump recurrió a su constante estribillo: “Sabes, él y yo nos llevamos muy bien”.

El hecho de que la visita se produzca después de que Trump haya pasado semanas escalando los ataques contra los aliados de Estados Unidos presenta un contraste particularmente discordante, dicen varios analistas de política exterior. “Hay una regla de política internacional que los presidentes estadounidenses normalmente siguen: trata a tus aliados mejor que a tus adversarios”, dijo R. Nicholas Burns, el principal diplomático de Estados Unidos en Pekín durante el gobierno de Biden. “Y no queremos dar la impresión a nuestros aliados de que en realidad nos importa más esta relación con Xi Jinping de lo que nos importa la relación con ellos. Creo que el presidente está dando esa impresión al ser tan incesantemente acrítico con los chinos”. Burns agregó que es poco probable que las tácticas de Trump funcionen con China, que, según dijo, responde a la fuerza. “Son prácticos, pragmáticos y cínicos respecto a Estados Unidos”, dijo Burns. “Creo que nos van a juzgar por lo fuertes que somos y por cuánto resistimos cuando tenemos que resistir. Creo que los chinos entienden el poder y la disuasión. Se dejarán influenciar y afectar más por una posición estadounidense fuerte que por la adulación”.

Si las cumbres anteriores sirven de indicio, la pompa y la adulación de Trump para impresionar a Xi no llegarán lejos, dicen los analistas. Cuando los dos se reunieron en Corea el año pasado para desescalar una feroz guerra comercial, por ejemplo, Trump habló la mayor parte del tiempo y Xi se mantuvo en gran medida en silencio. Trump llamó a Xi “un amigo mío” y lo llamó “poderoso”. El presidente chino abordó la reunión con cautela y firmeza. En sus comentarios, Xi comparó las relaciones entre China y Estados Unidos con un “barco gigante” que requiere un liderazgo conjunto y constante. Los dos líderes llegan a la cumbre de Estados Unidos en posiciones enormemente diferentes, dijo Jonathan A. Czin, un investigador de la Institución Brookings que con anterioridad trabajó en la CIA analizando la política china.

Xi llega con el tiempo de su lado, esperando ganar más de él para aliviarse de la presión de Estados Unidos, mientras planifica un cuarto mandato que lo mantendrá en el poder durante otros cinco años. Trump se enfrenta a unas elecciones intermedias en unas pocas semanas en las que su partido tiene una batalla cuesta arriba como resultado de algunas de sus políticas. “Xi va a entrar a esta reunión y va a ser muy consciente del hecho de que, en unas semanas a partir de ahora, con toda probabilidad Trump será, en el mejor de los casos, un presidente saliente sin poder, y en el peor, quedará políticamente lisiado en casa y tendrá que lidiar con un gobierno dividido”, dijo Czin. Continuó: “Xi ya está pensando en ‘Cómo voy a mantener este acuerdo de caballeros con Estados Unidos’, ganando ese tiempo, y ya está pensando en lo que viene después de Trump”.

Trump ha tenido durante mucho tiempo una afinidad por los autócratas. Regularmente se jacta de su relación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Este verano alardeó de lo que dijo que era su buena relación con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, mientras cancelaba habituales ejercicios militares con Corea del Sur, un aliado de Estados Unidos. Ruth Ben-Ghiat, una historiadora de la Universidad de Nueva York que estudia el fascismo y el autoritarismo, dijo que Trump siempre ha admirado a Xi por tener el tipo de poder que él codicia. Señaló que la declaración apocalíptica de Trump el mes pasado de que “el comunismo es la mayor amenaza para nuestro país en su historia”, no tuvo repercusión en la “adulación” de Trump hacia el líder de uno de los países comunistas más poderosos. También señaló la más reciente defensa de Trump al gobierno de China la semana pasada cuando un periodista planteó que era uno de los países más represivos del mundo para los periodistas. Trump interrumpió la pregunta del periodista, respondiendo: “Bueno, no sé si eso es así. Creo que nosotros también somos represivos”. (Ese mismo día prohibiría la entrada a los terrenos de la Casa Blanca a organizaciones de noticias cuya cobertura no le gusta).