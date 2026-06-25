Fraunces Tavern, epicentro de la fundación de EU que resiste entre rascacielos y ostras

NUEVA YORK- Entre el acero y los cristales de los rascacielos del Distrito Financiero, donde el presente se impone a golpe de grúas, andamios y obreros, sobrevive uno de los epicentros de la fundación de Estados Unidos: turistas y neoyorquinos disfrutan de ostras y whisky donde George Washington despidió a sus tropas tras ganar la Guerra de Independencia. En una esquina del sur de Manhattan, donde las calles aún tienen nombre y no se ordenan por números, se encuentra Fraunces Tavern, un bar-restaurante que se ha ido adaptando al paso del tiempo y que lucha por mantenerse en una época en la que cada espacio de suelo parece destinado a una nueva construcción.

Aunque inicialmente fue construida como una vivienda privada, en 1762 Samuel Fraunces la transformó en una taberna, y rápidamente se convirtió en el escenario de cenas, reuniones y largas discusiones de quienes hoy conocemos como los padres fundadores. UN LABERINTO AL PASADO La taberna recibe con los clásicos escalones de las construcciones de la época en Nueva York (stoops), con los que se evitaba, entre otras cosas, la entrada del agua.

No es casualidad, porque la calle detrás del establecimiento es Water Street, hasta donde entonces llegaba el nivel del mar (hoy se encuentra a unos 500 metros). Una vez dentro, sorprende un ambiente tenue, una distribución casi laberíntica y el crujir de los escalones de madera. Cada estancia parece pertenecer a un mundo distinto: mesas largas en unas, mapas y cuadros de la época en otras, vitrinas que exhiben recuerdos de la revolución... Sin embargo, en todas se respira algo de historia que hoy sigue viva. LA BIENVENIDA A WASHIGTON En la primavera de 1776, cuando Nueva York aún no había caído en manos del imperio británico, el entonces general George Washington viajó a la ciudad para preparar la estrategia defensiva.

Para entonces, Fraunces Tavern ya se había convertido en un cuartel improvisado donde se reunía el Congreso Provincial de Nueva York y era la sede del Comité de los Cincuenta y Uno, el órgano revolucionario encargado de coordinar la resistencia colonial a las políticas británicas.

Unos meses después, se organizó un gran banquete en honor a Washington y a sus oficiales y la Long Room de esta taberna fue el espacio elegido para la ocasión. Aunque hoy ya no es el más grande del edificio, se conserva la estética del siglo XVIII: una gran mesa de madera preside el salón rodeada de sillas de respaldo alto a la medida de la relevancia de quienes se sentaban allí. Vajilla y cubertería de metal, cartas y copas y jarras recuerdan lo extensa que debió ser esa noche y lo largas que tuvieron que ser las conversaciones en las que, casi con seguridad, predominó una idea: la de la independencia. DE CUARTEL A ESCENARIO DE LA VICTORIA El 25 de noviembre de 1783, también conocido como el Día de la Evacuación, después de que los británicos abandonaran las costas estadounidenses por Nueva York, la última ciudad ocupada de las colonias, George Washington y el entonces gobernador del estado, George Clinton, recorrieron la ciudad para dirigirse a la taberna.