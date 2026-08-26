Frenan nuevas pruebas el juicio por el atentado al vuelo 103 de Pan Am, después de cerca de 4 décadas

MONTAUK, NUEVA YORK- La monumental colección de 76 estatuas en el patio trasero de Suse Lowenstein captura el momento en que ella y otras mujeres se enteraron de que sus seres queridos habían muerto cuando el vuelo 103 de Pan Am fue destruido en el aire sobre Lockerbie, Escocia, en 1988. Cada creación, desnuda y de tamaño natural, representa a una madre, esposa, hermana u otra familiar en su duelo más oscuro: llorando, rezando, gritando, desplomándose. “La pena, todo, sigue igual, así, como esto. Esto siempre está aquí”, manifestó la artista de 82 años mientras caminaba recientemente entre los monumentos de tono herrumbroso en Montauk, un pueblo costero de Nueva York. “Y por eso, los sentimientos no se van”.

Lowenstein, cuyo hijo Alex iba a bordo del vuelo 103, es una de las muchas personas que han esperado casi cuatro décadas para ver a los responsables del atentado, uno de los ataques terroristas más mortíferos contra ciudadanos de Estados Unidos, enfrentar la justicia en un tribunal de Estados Unidos. Ahora, tendrán que seguir esperando.

El comienzo del juicio por terrorismo contra el presunto constructor de la bomba, Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, estaba previsto para el miércoles en Washington, D.C., pero fue aplazado el lunes. Una jueza citó el hallazgo de nuevas pruebas, aunque no dijo cuáles eran. Al-Marimi, un exoficial de inteligencia libio que había estado encarcelado en Libia durante años, es el primero en ser procesado en suelo estadounidense en relación con el ataque al vuelo con destino a Nueva York, en el que murieron 270 personas, la mayoría estadounidenses. Once de los fallecidos estaban en tierra en Lockerbie. El caso tuvo un avance en 2017, cuando autoridades de Estados Unidos obtuvieron una entrevista de 2012 en la que, según dijeron, Al-Marimi admitió haber construido la bomba y haber trabajado con dos conspiradores para llevar a cabo el ataque. Según una declaración jurada del FBI, dijo que la operación fue ordenada por la inteligencia libia y que el fallecido líder libio Moammar Gadhafi dio las gracias al equipo posteriormente. UNA MADRE HONRA LOS SUEÑOS FOTOGRÁFICOS DE SU HIJA FALLECIDA Aphrodite Tsairis, cuya hija Alexia pereció en el vuelo 103, había planeado viajar a Washington para el inicio del juicio, junto con otros familiares de víctimas. Dijo que el retraso no le sorprendía. “Desde el principio, tuvimos que luchar contra la adversidad”, comentó el martes Tsairis, de 83 años y residente del centro de Nueva Jersey. “Así que no sorprende escuchar que hay más obstáculos para que se haga justicia”.

Tsairis dijo que, a estas alturas de su vida, el proceso judicial era más “un ejercicio académico” que un viaje emocional. Ella y otros familiares de víctimas asistieron al juicio realizado en 2000 en Holanda, que culminó con la condena de uno de los presuntos cómplices de Al-Marimi y la absolución de otro. “No se trata de cerrar un capítulo”, señaló Tsairis. “Se trata, más bien, de poner el punto al final de la frase, por decirlo así”. Afirmó que, con los años, ha encontrado consuelo trabajando con su esposo en The Alexia, un programa de becas que apoya a fotógrafos y cineastas documentales en la Universidad de Syracuse. Su hija, de 20 años, que soñaba con convertirse en fotógrafa documental, formaba parte de los 35 estudiantes de Syracuse que regresaban tras pasar un semestre en el extranjero en el vuelo siniestrado.

“Ha sido nuestra forma de sobrevivir”, dice Tsairis sobre el programa de becas y sus beneficiarios. “A través de ellos, sé en qué se habría convertido Alexia”. UN HERMANO CREE QUE OTROS DEBERÍAN RENDIR CUENTAS Bert Ammerman, que perdió a su hermano Thomas, de 36 años, en el atentado, no cree que el juicio, cuando sea que ocurra, deba ser el final de la historia. El maestro y administrador escolar jubilado de Nueva Jersey afirma que, en su opinión, otras naciones estuvieron involucradas y que aún deberían ser consideradas responsables, aunque el gobierno libio aceptó formalmente la responsabilidad en 2003 y acordó pagar casi 3 mil millones de dólares a las familias de las víctimas.

“Esto no pertenece al ámbito penal”, sostuvo Ammerman, quien fue presidente fundador de Victims of Pan Am Flight 103, un grupo de defensa creado por familias tras el atentado. “Esto fue un ataque contra Estados Unidos. Esto fue un acto de guerra”. Stephanie Bernstein, que perdió a su esposo Michael en el ataque, dijo que es “asombroso” que aparezcan pruebas aparentemente desconocidas para cualquiera de las partes del caso tantas décadas después y en la víspera del juicio.

“Eso demuestra que todavía hay información por ahí, así que eso hace que el retraso sea algo menos difícil de aceptar”, dijo la residente de Maryland, de 75 años, que actualmente es vicepresidenta del grupo de defensa de las víctimas. “Tenemos la esperanza de que aumente nuestro conocimiento de lo que ocurrió”. EL HIJO DE LOWENSTEIN DICE QUE SUS PADRES “MÁS O MENOS MURIERON ESE DÍA” TAMBIÉN Lucas, el hijo de Suse Lowenstein, espera que cualquier nueva información que surja pueda finalmente dar por zanjadas las teorías que aún persisten. “De verdad puedes caer en un agujero de conejo preguntándote: ‘¿Qué se nos pasó? ¿Hay más?’”, dijo. “A estas alturas, siento que dieron con las personas correctas. No creo que haya más que eso”. El residente del norte de Nueva Jersey, de 57 años, dice que su enfoque de la vida cambió de manera fundamental cuando perdió a su hermano. Ambos habían sido estudiantes en la Universidad de Syracuse, con apenas un año de diferencia. Su padre, Peter, que fue uno de los muchos familiares en duelo que se volcaron a una vida de búsqueda de justicia y de reformas de seguridad aérea, murió en 2018.