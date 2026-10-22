Fuerte terremoto de magnitud 7.0 sacude el Tíbet, China: reportan muertos y casas destruidas

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Un sismo sacudió el norte del Tíbet dejando al menos 16 muertos y decenas de heridos. Autoridades despliegan rescates

Un fuerte terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región del Tíbet, en China, provocando la muerte de al menos 16 personas, decenas de heridos y el colapso masivo de viviendas. El temblor se sintió con gran intensidad en varias comunidades de la zona, donde los equipos de emergencia trabajan para rescatar a supervivientes entre los escombros.

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El sismo ocurrió a las 22:33 horas (tiempo local) en el condado de Baqên, ubicado en el norte de la Región Autónoma del Tíbet. De acuerdo con los primeros reportes de los centros de monitoreo sismológico, el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 18 kilómetros, un factor que incrementó el impacto de la sacudida en la superficie.

DAÑOS SÉVEROS Y PÉRDIDAS HUMANAS

Las autoridades locales informaron de forma preliminar sobre la muerte de al menos 16 personas y más de 30 heridos como consecuencia del derrumbe de estructuras. Cientos de viviendas rurales y edificaciones ligeras colapsaron totalmente en las zonas más cercanas al punto de origen del temblor, dejando a decenas de familias sin refugio.

Desprendimientos de tierra y rocas bloquearon carreteras principales en la región, dificultando el paso de las ambulancias y el personal. En el municipio de Mărú y comunidades vecinas se registran afectaciones en los servicios básicos y daños graves en la infraestructura vial.

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OPERATIVOS DE EMERGENCIA Y RÉPLICAS EN LA REGIÓN

Los equipos de rescate desplegaron un operativo de urgencia en los puntos más afectados para localizar a personas atrapadas. Brigadas de bomberos, personal médico y agentes de seguridad pública trabajan en la remoción de escombros y la instalación de refugios temporales para los damnificados.

Posterior al evento principal, los sistemas de alerta registraron varias réplicas de menor intensidad en la zona. Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse alejada de edificios dañados y permanecer atenta a las indicaciones oficiales ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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