¿El virus Shamonda puede llegar a México? Lo que se sabe tras el primer caso en humanos en Francia

El reciente reporte de la primera muerte humana vinculada al virus Shamonda en Francia encendió las alarmas internacionales y provocó una oleada de dudas. En un contexto global aún sensible por la pandemia de coronavirus y con las instituciones sanitarias mexicanas en alerta ante amenazas como el gusano barrenador, surge una interrogante inevitable: ¿existe el riesgo de que este agente patógeno llegue a México? Aunque el deceso fue confirmado por autoridades francesas y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la investigación continúa. Aún no se ha verificado si el fallecimiento fue causado directamente por el virus Shamonda, dado que el paciente presentaba una enfermedad previa. Sin embargo, el impacto de los hechos exige evaluar las formas de contagio, su capacidad de expansión geográfica y el nivel de riesgo para el territorio mexicano.

¿QUÉ ES EL VIRUS SHAMONDA Y DÓNDE SE ENCUENTRA? De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, es un patógeno del género Orthobunyavirus transmitido principalmente por mosquitos picadores del género Culicoides. Está estrechamente relacionado con otros virus del grupo Simbu, como el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV). Detectado por primera vez en Nigeria a mediados de 1960, mantuvo casos esporádicos en África y Asia. Sin embargo, en el verano de este 2026 se identificó por primera vez en Europa Central una variante denominada Shamonda-Europe, lo que evidencia su capacidad de aparecer en nuevas regiones.

¿HAY RIESGO DE CONTAGIO EN HUMANOS Y ZOONOSIS? El principal vector de contagio son las poblaciones de ganado bovino, considerado el huésped ideal por su susceptibilidad a la infección y a la enfermedad clínica. El ganado ovino y caprino también son vulnerables, mientras que en équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, aunque sin una relación causal comprobada. Hasta antes de los hechos en Francia, las autoridades de salud no tenían evidencia de que el virus fuera zoonótico; es decir, se desconocía si podía transmitirse de animales a seres humanos. ASÍ ES COMO SE PRESENTA CLÍNICAMENTE EL VIRUS SHAMONDA En ganado bovino, la infección aguda causa fiebre, diarrea y una reducción en la producción de leche de entre el 10% y el 20% durante 7 a 10 días. La morbilidad puede afectar hasta al 100% de la explotación, aunque la mayoría de los animales adultos se recuperan y no se ha observado mortalidad directa en el ganado. En humanos, la evaluación de síntomas es incierta: al existir solo un caso documentado en la historia —correspondiente a un paciente con inmunodepresión severa—, no hay un cuadro clínico típico aplicable a la población general.

¿ES POSIBLE QUE EL VIRUS SHAMONDA LLEGUE A MÉXICO? El factor de riesgo en México radica en que los mosquitos del género Culicoides (conocidos localmente como chaquistes, jejenes o popochas) están presentes en el país y en casi toda América Latina. Pese a la presencia del vector, los especialistas consideran que la probabilidad de una epidemia en la región es extremadamente baja. Asimismo, ante la amenaza de introducción de agentes externos, México cuenta con controles zoosanitarios y regulaciones estrictas a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Agricultura. Estas instituciones imponen protocolos de cuarentena y vigilancia epidemiológica activa a la importación de animales e insumos pecuarios para frenar cualquier posible ingreso. Como medida general ante este y otros virus transmitidos por vectores, Mónica González Candela, profesora de Sanidad Animal en la Universidad de Murcia, aconseja mantener precauciones básicas: usar repelente, vestir con la piel cubierta y evitar las horas de mayor actividad de mosquitos o garrapatas. Ante cualquier sintomatología tras una picadura, se debe acudir al médico de atención primaria e informar sobre la exposición para un diagnóstico oportuno.

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