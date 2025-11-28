Fuerzas israelíes matan a 13 personas en redada en sur de Siria

Internacional
/ 28 noviembre 2025
    Fuerzas israelíes matan a 13 personas en redada en sur de Siria
    Hace un mes las fuerzas israelíes mataron a seis civiles en la aldea de Koayiah en enfrentamientos similares durante una redada. FOTO: AP.

Se trata del ataque israelí más mortífero desde que sus tropas tomaron una franja del sur de Siria hace un año

DAMASCO.- Trece personas murieron, luego de que fuerzas israelíes en el sur de Siria asaltaron una aldea y abrieron fuego cuando fueron confrontadas por residentes el viernes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria indicó que entre los muertos había mujeres y niños.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial

Trascendió que las fuerzas israelíes irrumpieron en la aldea de Beit Jin con el objetivo de detener a hombres de la localidad y abrieron fuego intenso tras ser confrontados por los habitantes.

Israel dijo que llevó a cabo una operación para detener a sospechosos del grupo miliciano Jamaa Islamiya en Beit Jin que planeaban ataques con dispositivos explosivos improvisados y cohetes hacia Israel.

Aseguró que durante la redada, varios milicianos dispararon contra soldados israelíes, hiriendo a seis de ellos, y las tropas respondieron al fuego, incluyendo apoyo aéreo.

Asimismo se informó que los muertos eran civiles, entre los cuales estaban un hombre, su esposa, sus dos hijos y su hermano, así como otro hombre que había celebrado su boda el día anterior.

Cabe destacar que Israel ha visto con recelo al nuevo gobierno de Siria, encabezado por el exlíder insurgente Ahmed al-Sharaa.

Los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas, han estado negociando un posible acuerdo de seguridad para desescalar.

Las muertes en Siria siguieron a una serie de ataques de la fuerza aérea de Israel en partes del sur de Líbano el jueves. Israel afirma que sus ataques en curso tienen como objetivo evitar que el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah se reconstruya tras una devastadora guerra el año pasado que terminó con un alto el fuego.

Temas


Acuerdos
Guerras
Muertes

Localizaciones


Israel

COMENTARIOS

Selección de los editores
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante en prisión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, se declarará culpable por narcotráfico.

Joaquín Guzmán López se declarará culpable por narcotráfico en EU
La Mandataria subrayó que la designación del próximo titular de la Fiscalía será determinante para fortalecer la estrategia de seguridad nacional y pública.

Sheinbaum elogia a Ernestina Godoy, pero deja la FGR en manos del Senado
La FGR acusa al empresario Raúl Rocha Cantú de colaborar con una red que presuntamente introducía armas al país ocultas en pacas de ropa y que operaba con apoyo de funcionarios y empresas fachada

Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas
La Presidenta aseguró que la transición temporal se hará con normalidad administrativa y que no se afectará la conducción de la política exterior ni los compromisos internacionales de México.

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; toma licencia médica
Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre las torres dañadas del complejo Wang Fuk Court, donde el incendio dejó más de un centenar de víctimas y cientos de residentes sin localizar.

Aumentan las víctimas del incendio en Hong Kong a al menos 128 muertos y 200 desaparecidos
La CURP Biométrica será parte esencial de la identidad digital en México. Te explicamos por qué la Llave MX es obligatoria para obtenerla, cómo activarla desde tu celular y dónde buscar los módulos oficiales.

CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos
Sergio Ramos dejará a Rayados de Monterrey al finalizar el Apertura 2025, pero continuará su carrera en otro club, según El Chiringuito.

Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club