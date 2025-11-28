Fuerzas israelíes matan a 13 personas en redada en sur de Siria

DAMASCO.- Trece personas murieron, luego de que fuerzas israelíes en el sur de Siria asaltaron una aldea y abrieron fuego cuando fueron confrontadas por residentes el viernes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria indicó que entre los muertos había mujeres y niños.

Trascendió que las fuerzas israelíes irrumpieron en la aldea de Beit Jin con el objetivo de detener a hombres de la localidad y abrieron fuego intenso tras ser confrontados por los habitantes.

Israel dijo que llevó a cabo una operación para detener a sospechosos del grupo miliciano Jamaa Islamiya en Beit Jin que planeaban ataques con dispositivos explosivos improvisados y cohetes hacia Israel.

Aseguró que durante la redada, varios milicianos dispararon contra soldados israelíes, hiriendo a seis de ellos, y las tropas respondieron al fuego, incluyendo apoyo aéreo.

Asimismo se informó que los muertos eran civiles, entre los cuales estaban un hombre, su esposa, sus dos hijos y su hermano, así como otro hombre que había celebrado su boda el día anterior.

Cabe destacar que Israel ha visto con recelo al nuevo gobierno de Siria, encabezado por el exlíder insurgente Ahmed al-Sharaa.

Los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas, han estado negociando un posible acuerdo de seguridad para desescalar.

Las muertes en Siria siguieron a una serie de ataques de la fuerza aérea de Israel en partes del sur de Líbano el jueves. Israel afirma que sus ataques en curso tienen como objetivo evitar que el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah se reconstruya tras una devastadora guerra el año pasado que terminó con un alto el fuego.