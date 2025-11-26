Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 44 muertos y 279 extraviados

John Lee, jefe del Ejecutivo de Hong Kong, informó que la cifra de fallecidos aumentó a 44 muertos, aproximadamente 279 extraviados y 29 hospitalizados, de los cuales 7 son de gravedad, derivado de un incendio en un complejo residencial de 8 torres, ubicado en el distrito de Tai Po. A las 14:00 horas (tiempo México) del 26 de noviembre, el Departamento de Servicios de Bomberos desconoce un estimado de personas afectadas por esta catástrofe. TE PUEDE INTERESAR: Israel devuelve 15 cuerpos más de palestinos; primera fase de tregua se acerca a su fin De acuerdo con los datos que proporcionó la agencia Reuters, los edificios están compuestos por aproximadamente 2 mil apartamentos repartidos en ocho bloques, albergando a unos 2 mil residentes, de los cuales, una gran mayoría son adultos mayores.

ESE FUE EL ORIGEN DEL INCENDIO EN HONG KONG; DETERMINAN QUE POLIESTIRENO AUMENTÓ LAS LLAMAS Según los reportes de medios de comunicación, el origen del incendio se atribuye a andamios de bambú que estaban instalados en el exterior de varios pisos. En un inicio, las llamas fueron catalogadas como alarma de nivel 1. Sin embargo, éstas se escalaron rápidamente a nivel 4, alrededor de las 15:34 horas locales.

Andy Yeung Yanki, director del servicio de bomberos, indicó que la presencia de poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico, aumentó la gravedad del siniestro, ya que facilitó que las llamas se extendieran entre los bloques. BOMBEROS COMIENZAN A CONTROLAR EL INCENDIO En una conferencia de prensa, John Lee indicó que las llamas comienzan a estar “gradualmente bajo control”. Para ello, se desplegaron más de 140 camiones de bomberos, 800 elementos y paramédicos.

Asimismo, se hizo uso de drones para apoyar en las tareas de extinción del fuego que alcanzó a 7 de los 8 edificios de Wang Fuk Court. Entre las primeras cifras de los fallecidos, se confirmó el deceso de un bombero, identificado como Ho Wai-ho de 37 años de edad, tras las maniobras de rescate. Fue encontrado inconsciente en la escena a los 30 minutos de haber perdido contacto con él.

RESIDENTES DENUNCIAN QUE ALARMAS CONTRA INCENDIOS NO FUNCIONARON BBC News destacó que residentes del complejo describieron no haber escuchado las alarmas contra incendios, además de que los ascensores dejaron de funcionar, por lo que hubo un retraso y dificultades considerables para huir de las llamas. TE PUEDE INTERESAR: Putin desafía a Trump e insiste en que no ha hecho ninguna concesión para poner fin a la guerra Elementos de seguridad evacuaron las zonas aledañas, cerraron carreteras cercanas para evitar un riesgo mayor al resto de la población y abrieron refugios temporales. TESTIMONIOS La agencia Reuters expuso varias declaraciones obtenidas de residentes del complejo siniestrado, entre ellas destaca la de un masculino de apellido Wong de 71 años de edad, quien rompió a llorar gritando que su esposa continuaba encerrada.