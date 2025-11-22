G20 rompe con la tradición, adopta una declaración al inicio de cumbre en Sudáfrica, pese a oposición de EU

Luego, en comentarios a los jefes de Estado que aparentemente se transmitieron por error durante lo que se suponía que era el inicio de las discusiones a puerta cerrada, se pudo escuchar a Ramaphosa diciendo que los líderes procederán “a adoptar nuestra declaración ahora”.

Muchas de las prioridades de Sudáfrica para el bloque, especialmente el énfasis en el cambio climático y su impacto en los países en desarrollo, se han topado con la oposición de Estados Unidos. Sin embargo, al inaugurar la cumbre, Ramaphosa dijo que “ha surgido un consenso”.

La cumbre de Sudáfrica tiene una agenda ambiciosa para avanzar en la solución de algunos de los problemas de larga data que han afectado al mundo en desarrollo, y mandatarios y funcionarios gubernamentales de alto rango se reunieron en un centro de exposiciones cerca del municipio de Soweto, que una vez fue el hogar de Nelson Mandela.

La cumbre se ha visto ensombrecida por el boicot estadounidense ordenado por el presidente Donald Trump y Estados Unidos ha presionado a Sudáfrica para que no adopte una declaración de líderes en ausencia de una delegación estadounidense, de acuerdo con funcionarios sudafricanos.

No se dieron detalles del contenido de la declaración, pero Sudáfrica la promocionó como una victoria para la primera cumbre del G20 celebrada en África y su objetivo de priorizar los problemas que afectan especialmente a los países pobres.

TE PUEDE INTERESAR : Sudáfrica pide en el G20 la misma atención para la desigualdad que para el clima

Vincent Magwenya, portavoz del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, afirmó que una declaración de líderes fue adoptada por unanimidad por los demás miembros al inicio de las conversaciones en Johannesburgo. Las declaraciones suelen adoptarse al final de las cumbres del G20.

JOHANNESBURGO- Jefes de Estado de los 20 países más ricos y en desarrollo rompieron con la tradición y adoptaron una declaración al inicio de su cumbre en Sudáfrica el sábado a pesar de la oposición de Estados Unidos, que está boicoteando las conversaciones de dos días en medio de una disputa diplomática con el país anfitrión.

El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica se acercó y le susurró algo al oído a Ramaphosa, quien respondió: “De acuerdo. Me han dicho que las cámaras siguen encendidas. Deberían estar apagadas”.

Si bien el portavoz de Ramaphosa afirmó que la declaración fue unánime, Argentina afirmó no respaldarla. El presidente argentino Javier Milei tampoco asistió a la cumbre en solidaridad con su aliado Trump, y el país estuvo representado por el canciller Pablo Quirno.

LA AGENDA DE SUDÁFRICA

Sudáfrica, que define la agenda como país que ostenta la presidencia rotatoria del G20, busca que los mandatarios acuerden brindar mayor ayuda a los países pobres para que se recuperen de los desastres climáticos, reduzcan la carga de su deuda externa, realicen la transición a fuentes de energía renovables y aprovechen su propia riqueza mineral, todo ello en un intento por contrarrestar la creciente desigualdad global.

”Ya veremos”, declaró el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sobre si el G20 podría priorizar a los países en desarrollo e implementar reformas significativas. “Pero creo que Sudáfrica ha cumplido con su parte al poner estos temas claramente sobre la mesa”.

La cumbre se celebrará sin la mayor economía del mundo, después que Trump la boicoteara por sus afirmaciones de que Sudáfrica está implementando políticas racistas contra la población blanca y persiguiendo a su minoría blanca afrikáner. El gobierno de Trump también ha dejado clara su oposición a la agenda sudafricana del G20, que se centra en el cambio climático y la desigualdad.

DEJANDO ATRÁS EL BOICOT DE EU

La disputa diplomática de meses entre Estados Unidos y Sudáfrica se profundizó durante los preparativos para la cumbre de este fin de semana, pero si bien el boicot de Trump amenazó con socavar la agenda, algunos mandatarios estaban ansiosos por seguir adelante.

”Lo lamento”, dijo el presidente francés Emmanuel Macron sobre la ausencia de Trump, “pero no debería bloquearnos. Nuestro deber es estar presentes, participar y trabajar todos juntos porque tenemos muchos desafíos”.

TE PUEDE INTERESAR: El PIB de México creció menos que el promedio del G20: OCDE

El G20 es en realidad un grupo de 21 miembros que comprende 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana.

El bloque se formó en 1999 como un puente entre naciones adineradas y pobres para enfrentar crisis financieras globales. Aunque a menudo opera a la sombra del Grupo de los Siete —que reúne a las democracias más ricas—, los miembros del G20 representan, en conjunto, cerca del 85% de la economía mundial, el 75% del comercio internacional y más de la mitad de la población global.

Pero funciona por consenso en lugar de mediante resoluciones vinculantes, y suele ser difícil de lograr debido a los diferentes intereses de miembros como Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón, países de Europa Occidental como Francia, Alemania y el Reino Unido, y otros como Indonesia, Arabia Saudí y Sudáfrica.

DUDAS SOBRE UNA DECLARACIÓN

Las cumbres del G20 tradicionalmente concluyen con una declaración de los presentes, que detalla cualquier acuerdo general alcanzado por los miembros. Sudáfrica afirmó que Estados Unidos estaba ejerciendo presión para que moderara el documento final y lo convirtiera en una declaración unilateral del país anfitrión.

Ramaphosa respondió a eso entre semana diciendo que “no nos dejaremos intimidar”.

Aun así, es probable que el rumbo del G20 cambie drásticamente dado que Estados Unidos asumirá la presidencia rotativa tras Sudáfrica al final de esta cumbre.

Trump ha ridiculizado el enfoque en el cambio climático y la desigualdad. El presidente ya ha revelado que la cumbre del próximo año se celebrará en su club de golf en Doral, Florida.

La única participación de Estados Unidos en la cita, de acuerdo con la Casa Blanca, será cuando, al final de la cumbre, un representante de su embajada en el país asista a la ceremonia formal de traspaso de poderes para aceptar la presidencia del G20.

Sudáfrica señaló que es un insulto que Ramaphosa ceda el testigo a lo que considera que es un funcionario diplomático de menor rango.

“Hemos comunicado al gobierno estadounidense que el presidente no entregará el testigo a un funcionario de menor rango de la embajada”, dijo Chrispin Phiri, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores sudafricano, a The Associated Press. “Y, como resultado, no esperamos que se produzca ningún traspaso de poderes aquí (en la cumbre)”.