Gilgo Beach, un asesino en serie, es sentenciado tres cadenas perpetuas y 100 años de prisión adicionales

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    Gilgo Beach, un asesino en serie, es sentenciado tres cadenas perpetuas y 100 años de prisión adicionales
    El asesino en serie de Gilgo, Rex Heuermann, fue sentenciado ante el juez Timothy Mazzei en el Tribunal del Condado de Suffolk en Riverhead, Nueva York, el miércoles 17 de junio de 2026. AP/James Carbone/Newsday

Heuermann, de 62 años, finalmente admitió en abril su culpabilidad en siete cargos de asesinato que se le imputaban y además se declaró responsable de una octava muerte

NUEVA YORK- El asesino en serie de Gilgo Beach, en Nueva York, Rex Heuermann, fue sentenciado este miércoles por un juez a tres cadenas perpetuas y 100 años de prisión adicionales tras admitir haber matado a ocho mujeres a lo largo de casi dos décadas, en lo que supone la puntada final a un caso que ha conmocionado a EE.UU.

Heuermann, de 62 años, finalmente admitió en abril su culpabilidad en siete cargos de asesinato que se le imputaban y además se declaró responsable de una octava muerte, de la que no fue acusado formalmente, como parte de un acuerdo con las autoridades para evitar un juicio, colaborar con el FBI y pasar el resto de su vida en prisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/arquitecto-de-nueva-york-acusado-de-asesinar-varias-mujeres-hace-mas-de-10-anos-AN8582323

El juez del condado de Suffolk, Timothy Mazzei, presidió la desgarradora audiencia, en la que dio espacio a los familiares de las víctimas para dirigir duras palabras al asesino y después le preguntó si quería hablar, a lo que respondió era “responsable de todo lo que se dijo en la sala” y concluyó: “No tengo nada que decir”, según el canal News12.

Mazzei le preguntó si lamentaba haber matado a sus víctimas, a lo que este respondió afirmativamente, y le espetó: “Es usted un hombre asqueroso, despreciable y pequeño, y es un cobarde”.

$!El juez Tim Mazzei se emociona al escuchar la declaración de la víctima de Jasmine Robinson durante la sentencia de Rex Heuermann en Riverhead.
El juez Tim Mazzei se emociona al escuchar la declaración de la víctima de Jasmine Robinson durante la sentencia de Rex Heuermann en Riverhead. AP/James Carbone/Newsday

El caso de Gilgo Beach, muy mediático en EE.UU., surgió en 2010, cuando las autoridades buscaban a una mujer desaparecida en Long Island (al este del estado de Nueva York) y hallaron con el paso de los años una decena de cadáveres en la franja costera, la mayoría de los cuales resultaron ser víctimas de Heuermann.

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El asesino admitió haber estrangulado a Melissa Barthelemy, de 24 años; Megan Waterman, de 22; Amber Lynn Costello, de 27; Maureen Brainard-Barnes, de 25; Jessica Taylor, de 20; Sandra Costilla, de 28, y Valerie Mack, de 24, desaparecidas y asesinadas entre 1993 y 2010.

$!Elizabeth Meserve, tía de Megan Waterman, víctima del asesino en serie de Gilgo Beach, Rex Heuermann, habla con los medios de comunicación en Riverhead.
Elizabeth Meserve, tía de Megan Waterman, víctima del asesino en serie de Gilgo Beach, Rex Heuermann, habla con los medios de comunicación en Riverhead. AP/Ryan Murphy

A esas siete jóvenes, que según las autoridades trabajaban como prostitutas cuando desaparecieron, se sumó Karen Vergata, de 34 años, desaparecida en 1996 y cuyos restos se hallaron una década después en playas cercanas a la de Gilgo.

La condena es simbólica, ya que el acuerdo implicaba que el hombre no vuelva a pisar la calle, y consiste en tres cadenas perpetuas y cuatro sentencias de 25 años cada una, como pidió la Fiscalía.

Tras comunicarle la pena al asesino, el juez instó a los alguaciles a “sacarlo de aquí”, entre aplausos de los familiares de las víctimas.

Heuermann, un hombre casado y con dos hijos que vivía en un barrio residencial de Massapequa Park (Long Island) y trabajaba como arquitecto en Manhattan, fue detenido en 2023 después de que las autoridades cotejaran sus restos de ADN, hallados en la lona que envolvía un cadáver, con un trozo de pizza que tiró a la basura.

La Fiscalía detalló a lo largo de la investigación que el asesino era muy metódico y que cometió varios de los asesinatos en el sótano de su residencia cuando su familia estaba de viaje.

Su esposa, Asa Ellerup, se divorció de él tras su detención y las autoridades han descartado cualquier involucramiento de ella y sus hijos en el caso.

El caso de Gilgo Beach ha sido objeto de varios documentales e inspiró la película “Lost Girls”, estrenada en 2020.

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