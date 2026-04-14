Gobierno de Putin resta importancia a la pérdida de un aliado tras la derrota electoral de Orbán

«Por ahora, podemos constatar con satisfacción, según entendemos, su [de Magyar] disposición a entablar un diálogo pragmático», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. «En este caso, existe una voluntad mutua por nuestra parte, y actuaremos en consecuencia, siguiendo las medidas concretas adoptadas por el nuevo gobierno húngaro».

El Kremlin declaró el martes que le complacía que el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, pareciera abierto a un diálogo pragmático, mientras Moscú adopta una postura de esperar y ver tras la derrota electoral de su socio más cercano en Europa, Viktor Orbán .

Un día antes, Moscú no felicitó a Magyar por su victoria electoral. En cambio, Peskov dejó claro que Hungría ya no goza de ningún estatus especial y que ahora entra en la categoría de “países hostiles” junto con el resto de Europa.

Pero la magnitud de la derrota de Orbán no ha dejado a Moscú otra opción que reconocer la pérdida de un socio clave en Europa. «Hungría tomó su decisión. Respetamos esa decisión», dijo Peskov el lunes.

Moscú parece estar restando importancia a la pérdida de un aliado clave en Europa, adoptando un tono similar al que utilizó tras la caída de Bashar al-Asad.

En aquel entonces, el Kremlin se apresuró a distanciarse de Assad en un intento por preservar la influencia que pudiera tener sobre el nuevo liderazgo sirio.

“Nunca fuimos amigos de Orbán”, dijo Peskov, y agregó que Moscú seguía abierto al diálogo y a construir buenas relaciones mutuamente beneficiosas con Budapest.

En sus primeras declaraciones del lunes, Magyar dio a entender que no debía esperarse una ruptura drástica con Rusia. Sugirió que Hungría mantendría una política exterior pragmática —continuando con la compra de petróleo ruso y manteniendo la cautela respecto a Ucrania— incluso mientras busca reequilibrar las relaciones con Occidente.

“No podemos cambiar la geografía”, dijo a los periodistas, y agregó que Hungría tendría que encontrar una manera de seguir adelante con las importaciones de energía, incluidas las procedentes de Rusia.

El nuevo primer ministro heredará una economía húngara en dificultades que sigue dependiendo en gran medida de Rusia, país que le suministra más del 80 % de su gas natural y petróleo crudo; una dependencia que, previsiblemente, otorgará a Moscú influencia en Hungría durante los próximos años. «Rusia seguirá ahí, Hungría seguirá aquí. Pero intentaremos diversificar nuestra economía», declaró Magyar.

Pero ha dejado claro que tiene poco interés en desempeñar el papel que Orbán desempeñó para Putin. En particular, el nuevo primer ministro no dejó lugar a dudas de que considera a Rusia como el agresor en el conflicto con Ucrania.

“Si Vladimir Putin me llama, contestaré”, dijo. “Si habláramos, podría decirle que sería bueno poner fin a la matanza después de cuatro años y terminar con la guerra”.

Esto marcó un punto de inflexión en la retórica de Orbán respecto a la invasión rusa a gran escala. Durante años, Orbán y Putin no ocultaron su admiración mutua —y la utilidad que se tenían el uno al otro—, tanto en público como en privado.

Desde el inicio de la guerra de Rusia en 2022, Hungría ha trabajado sistemáticamente para mitigar la respuesta de la UE: presionando para debilitar las sanciones, bloqueando repetidamente la ayuda a Kiev y, más recientemente, vetando un préstamo de la UE por valor de miles de millones de euros que Ucrania necesita urgentemente para resistir la agresión rusa.

Según grabaciones de llamadas telefónicas filtradas , a puerta cerrada Orbán llegó incluso a decirle al líder ruso: “Estoy a su servicio”. También se informó que la inteligencia rusa y los medios de comunicación estatales intentaron influir en la votación a favor de Orbán.

La pérdida de capital político de Rusia también se hizo sentir en las calles de Budapest y más allá, donde los cánticos de « Ruszkik, haza » (Rusos, váyanse a casa) resonaron hasta bien entrada la noche en señal de celebración. El lema, con raíces en la Revolución Húngara de 1956, fue revivido por los críticos de Orbán durante la campaña como protesta contra los estrechos vínculos de su gobierno con Moscú.

Para el Kremlin, el resultado de las elecciones húngaras fue un momento de reflexión, afirmó Alexander Baunov, analista político de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Sostuvo que la destitución de Orbán reforzaría la opinión, arraigada entre las élites más belicistas, de que apostar por líderes afines al Kremlin en Europa —donde los sistemas democráticos aún pueden generar cambios repentinos de gobierno— es una estrategia arriesgada.

“En Moscú, la conclusión es que solo los sistemas verdaderamente autoritarios son socios fiables, y la esperanza de que Occidente algún día se parezca a Rusia es ilusoria”, dijo Baunov.

Según Baunov, esa lección trasciende las fronteras de Hungría. «También sirve como recordatorio para no depositar demasiada confianza en figuras como Donald Trump. Puede desaparecer tan repentinamente como apareció», añadió.

Algunos señalaron el debilitamiento de los índices de popularidad de Trump en Estados Unidos y cuestionaron si el Kremlin tenía una estrategia en caso de que el presidente estadounidense fuera sucedido por un político convencional más hostil a Rusia.

«Me pregunto si habrá algún plan ingenioso para eso», escribió Fighterbomber, un canal ruso de Telegram sobre aviación militar vinculado a la fuerza aérea. «En lugar de Trump, llegaría un presidente estadounidense común y corriente, sin nada de particular, que suministraría a Ucrania todas las armas que necesita y le ofrecería todo tipo de apoyo».

Pero la conclusión predominante en el extenso ecosistema ruso de comentaristas y blogueros a favor de la guerra era que Moscú solo podía contar consigo misma en la guerra de Ucrania.

«Ni los húngaros, ni los eslovacos, ni nadie más logrará abrirse paso entre las defensas del enemigo por nosotros», escribió Alexander Kots, reportero del Komsomolskaya Pravda, afín al Kremlin, refiriéndose al primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien ahora será el líder más pro-Moscú en el bloque.

“Al quinto año de la guerra, debería quedar claro que los factores externos solo tienen una influencia indirecta en nuestra situación en Ucrania”, añadió Kots.