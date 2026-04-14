Irán intenta estrechar lazos con Europa para aumentar la presión sobre EU

Tras las conversaciones inconclusas, Araghchi mantuvo reuniones telefónicas informativas con los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Alemania, Jean-Noël Barrot y Johann Wadephul, así como con los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Omán y Qatar.

En una medida diseñada para aumentar la presión sobre Estados Unidos para que haga concesiones en su conflicto con su país, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán , Abbas Araghchi, ha estado informando a las capitales europeas sobre la naturaleza de la oferta que Irán estaba dispuesto a hacer sobre sus reservas de uranio altamente enriquecido y la futura administración del estrecho de Ormuz durante las conversaciones del fin de semana en Islamabad.

Se entiende que recalcó que Irán no consideraba agotado el proceso liderado por Pakistán ni siquiera después de 21 horas de intensas conversaciones.

Durante más de un año, Donald Trump ha marginado a Europa en el tema de Irán , centrándose en su relación con Israel, mientras que Teherán ha desestimado en gran medida a los gobiernos europeos, considerándolos meros títeres de Estados Unidos.

Sin embargo, los indicios de la creciente división transatlántica y la intensa presión ejercida sobre las economías europeas han llevado a Irán a reconsiderar su postura respecto a Europa como posible herramienta de presión sobre Trump.

Para mostrar cierto respeto a la exigencia de Trump de que le proporcionen apoyo militar para su guerra, los países europeos se han centrado en la creación de una alianza naval defensiva no beligerante para vigilar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, pero solo después de que termine el conflicto.

El plan requiere negociaciones delicadas sobre las reglas de enfrentamiento, que probablemente se basarán en la experiencia de la UE en el Mar Rojo al repeler a los hutíes durante la Operación Aspides.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una nueva conferencia conjunta con el Reino Unido para debatir la propuesta con los aliados; esta será la tercera reunión de este tipo desde que se puso en marcha la iniciativa.

Cualquier plan requerirá un diálogo con Teherán, incluyendo su propuesta de imponer peajes.

Trita Parsi, director del Instituto Quincy, declaró: «Es probable que los iraníes intenten, en el mejor de los casos, influir en los europeos para que se inclinen hacia su postura, en comparación con la que mantenían anteriormente, que desde la perspectiva iraní ha sido muy sumisa a Estados Unidos, y, de no ser así, comprobar si existe una división más profunda en Europa en la que no todos los estados tengan que seguir la línea marcada por Alemania, Francia o el Reino Unido».

“Los iraníes, en particular, están intentando establecer rápidamente este mecanismo con tarifas relativamente bajas y lograr que el mayor número posible de países lo acepten”.

A corto plazo, Irán instará a los países que poseen equipos de desminado (Alemania, el Reino Unido e Italia) a resistir la presión de Washington para que comiencen a desminar el estrecho, ya que Teherán considerará esto como un apoyo al bloqueo ilegal de Trump a los puertos petroleros iraníes.

La remoción de las minas, en su mayoría no cartografiadas, sería peligrosa incluso en un entorno pacífico y tranquilo, pero aún más arriesgada si la operación se llevara a cabo bajo el ataque de drones iraníes.

Los ministros británicos indicaron que el tema de las minas iraníes se discutiría en la conferencia franco-británica.

En el caso de Italia, el ataque de Trump contra el papa , sumado a la derrota de Viktor Orbán en Hungría, complica políticamente la situación de la primera ministra populista de derecha, Giorgia Meloni, a la hora de ceder a la presión estadounidense.

Su estrecha relación con Trump y su apoyo a Israel se están tambaleando.

Teherán no ha expresado una opinión definitiva sobre la iniciativa franco-británica, en parte porque aún no está claro qué implica ni qué requeriría el plan a largo plazo de Irán para el estrecho, incluyendo qué barcos pagarían tasas, sobre qué base legal, a qué precio o en qué moneda.

Un proyecto de ley presentado ante el parlamento iraní propone que se apliquen nuevos peajes a todo el tráfico comercial, y no solo a los petroleros.

Es posible que el país exija el pago en criptomonedas para eludir las sanciones estadounidenses.

El estrecho de Ormuz, por sí solo, representa el 11% del comercio marítimo mundial y un tercio de todo el petróleo transportado por mar.

Malley afirmó que no creía que un sistema de peaje fuera sostenible, pero añadió: «Irán ha descubierto un nuevo medio de disuasión más eficaz que adquirir una bomba nuclear: el cierre del estrecho de Ormuz».

El Reino Unido ha insistido en que la libertad de navegación implica que la navegación siga siendo libre.

El año pasado, Araghchi criticó duramente la negativa de Europa a enfrentarse a Trump cuando las potencias del E3 (Francia, Alemania y el Reino Unido) permitieron que se restablecieran las sanciones de la ONU debido al presunto incumplimiento por parte de Irán de sus compromisos sobre el acceso a sus instalaciones nucleares.

Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha observado cómo la brecha entre Trump y Europa ha crecido en torno a Oriente Medio, extendiéndose al compromiso de Estados Unidos con la OTAN y a si se debería exigir a Israel que se sume al alto el fuego, como exige Irán, poniendo fin a sus ataques contra Hezbolá en el sur del Líbano.

Irán siente una fuerte obligación de proteger a Hezbolá de los ataques israelíes, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que era vital incluir la guerra en el Líbano en cualquier negociación de alto el fuego.

El lunes, declaró que la crisis estaba costando 22.000 millones de euros en facturas de energía procedentes de combustibles fósiles.

Respecto al programa nuclear iraní, altos funcionarios recalcaron que el país había demostrado su buena fe diluyendo, en lugar de entregar a terceros, sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Ali Nikzad, vicepresidente del Parlamento iraní, declaró: «La República Islámica estaba dispuesta, para demostrar su buena fe, a diluir —no a entregar— 450 kg de uranio enriquecido».

Añadió: “Se iba a formar un consorcio para la dilución, con la participación de Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita, pero se retiraron de este acuerdo”.

Sin embargo, diplomáticos europeos señalaron que seguía siendo un enigma cómo persuadir a Irán para que hiciera concesiones en su programa nuclear, incluyendo una pausa prolongada en su programa nacional de enriquecimiento, cuando no tiene forma de garantizar que el levantamiento de las sanciones estadounidenses sea permanente.

Algunos diplomáticos argumentaron que el estrecho podría ofrecerse como una fuente legítima de ingresos, o compensación, si Estados Unidos se retractaba del levantamiento de las sanciones.

Nitya Labh, miembro del programa de seguridad internacional de Chatham House, argumentó que tal vez sea necesario desarrollar un nuevo régimen para el estrecho, y agregó: “Irán debe ser parte de cualquier acuerdo sobre el estrecho”.

Escribió que esto probablemente requeriría un alivio estructurado de las sanciones y una gestión adecuada del estrecho.

Era probable que se necesitara una verificación conjunta del tránsito y escoltas navales de buques a través de la región, con la participación de Irán y otros socios regionales.

Reconoció que integrar a Irán en un marco estructurado que incluyera propuestas marítimas específicas y una nueva coordinación multinacional no sería una solución rápida, pero sí la base para la estabilidad.

Labh afirmó: “Un futuro acuerdo debe ir más allá y definir no solo las restricciones nucleares que Irán aceptaría, sino también la relación política y económica que obtendría a cambio. Debe hacerlo en términos lo suficientemente concretos como para obtener el apoyo interno de todas las partes”.

En términos más generales, existe en Europa una tendencia a adoptar una postura más firme con Trump, incluso si ello conlleva el riesgo de socavar el gran acuerdo que creían haber alcanzado con él en relación con el apoyo a Ucrania.

Sophia Besch, investigadora principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, afirmó que a Europa le conviene ser más crítica con la conducta de Estados Unidos en Irán.

Declaró: «Si queremos mantener el consenso permisivo sobre el rearme europeo, si queremos que los votantes sigan apoyando todo este dinero que estamos invirtiendo en nuestra defensa, no podemos permitirnos el aventurismo militar ni las guerras unilaterales».