Gobierno de Trump apelará orden que revierte recortes de fondos federales a Harvard

WASHINGTON.- La administración del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, apelará la orden de una jueza federal que revierte recortes de miles de millones de dólares en financiamiento a la Universidad de Harvard.

De acuerdo a lo que se informó fue el jueves que el Departamento de Justicia presentó un aviso de apelación en un par de demandas consolidadas presentadas por Harvard y la Asociación de Profesores Universitarios.

Cabe recordar que fue en el mes de septiembre que la jueza Allison Burroughs falló que los amplios recortes de la administración Trump violaron los derechos de la Primera Enmienda de Harvard.

En esa ocasión explicó que el gobierno impuso condiciones inconstitucionales sobre el financiamiento federal de Harvard y no siguió los procedimientos federales que permiten al gobierno sancionar a las universidades por violaciones de derechos civiles.

La administración Trump recortó más de 2 mil 600 millones de dólares a Harvard por acusaciones de que había sido lenta en abordar el sesgo antijudío en el campus.

Por su parte Burroughs rechazó esa noción, diciendo que el gobierno estaba usando el antisemitismo “como una cortina de humo para un ataque dirigido e ideológicamente motivado contra las principales universidades de este país”.

Ahora la apelación es un primer paso en el esfuerzo del gobierno para que se revoque el fallo. Sin embargo, no proporciona argumentos legales detrás de la apelación.

Asimismo Liz Huston, portavoz de la Casa Blanca, declaró que Harvard no ha protegido a los estudiantes de la discriminación en el campus.

“Harvard no tiene derecho a financiamiento de los contribuyentes, y estamos seguros de que la universidad será plenamente responsable de sus fallos”, dijo Huston en un comunicado.