Gobierno de Trump examina el envío de 10 mil soldados más a Oriente Medio

Aún no está claro cuándo se decidirá si se envían soldados de combate adicionales a la región, según Axios y The Wall Street Journal.

El Pentágono está sopesando el despliegue de 10.000 soldados adicionales en Oriente Medio, según informaron varios medios de comunicación, mientras el presidente Donald Trump volvía a retrasar el ataque a los sistemas energéticos de Irán e Israel prometía “ampliar” su campaña aérea contra la República Islámica.

Miles de soldados estadounidenses, incluidos infantes de marina, paracaidistas de élite y marineros, ya han sido desplegados en la zona.

El jueves, Trump extendió el plazo para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, citando conversaciones “productivas”.

Irán rechazó públicamente el marco propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero funcionarios estadounidenses y paquistaníes confirmaron que se están llevando a cabo negociaciones extraoficiales.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el ministro de Defensa israelí prometió el viernes “intensificar y ampliar” los ataques contra Irán.

A medida que la guerra se acerca al primer mes, el número de muertos en Oriente Medio sigue aumentando, con miles de fallecidos en Irán y Líbano, donde Israel ha desplegado un gran contingente de tropas terrestres.

Decenas de personas han muerto en otros países de Oriente Medio, incluido Israel, y entre los fallecidos se encuentran 13 militares estadounidenses.

Irán, por su parte, ha mantenido su control sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento de los precios de la energía a nivel mundial.