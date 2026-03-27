Según EU, 6 estados de México son igual de peligrosos que Irán... ¿Cuáles son?

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México
/ 27 marzo 2026
    Según EU, 6 estados de México son igual de peligrosos que Irán... ¿Cuáles son?
    El gobierno de Estados Unidos actualizó su mapa de alertas de viaje y colocó a seis estados mexicanos en el nivel más alto de riesgo, equiparándolos con países en conflicto. VANGUARDIA/ARCHIVO

Estados Unidos ubica a seis estados de México en nivel 4 de riesgo. Conoce cuáles son, qué significa esta clasificación y cómo se distribuyen las alertas en el país

El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a colocar a México en el centro de su mapa global de seguridad, al clasificar a seis entidades en el nivel 4: “No viajar”, la categoría más alta dentro de su sistema de alertas. Este nivel es el mismo que se asigna a países con conflictos activos o riesgos severos como Irán o Rusia.

Los estados señalados son Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero, entidades donde, según la evaluación estadounidense, persisten condiciones de violencia, delincuencia organizada y riesgos para visitantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/zelensky-afirma-que-trump-ha-condicionado-las-garantias-de-seguridad-a-la-cesion-del-donbas-LH19699983

El informe forma parte de una actualización reciente del mapa interactivo de riesgos, el cual se publicó tras nuevas tensiones internacionales y ajustes en la política exterior de seguridad para ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero.

CÓMO FUNCIONA EL MAPA DE RIESGO DE ESTADOS UNIDOS

El sistema de alertas se divide en cuatro niveles y utiliza una codificación tipo semáforo para orientar a los viajeros sobre el contexto de seguridad en cada destino.

Nivel 1: Precauciones normales

Nivel 2: Extremar precauciones

Nivel 3: Reconsiderar viajar

Nivel 4: No viajar

En palabras del propio Departamento de Estado: “Los delitos violentos como homicidios, secuestros y robos son comunes en ciertas regiones”, lo que justifica la categorización diferenciada por estados en el caso mexicano.

Un punto relevante es que México es el único país evaluado con distintos niveles internos por entidad, lo que refleja una heterogeneidad en las condiciones de seguridad dentro del territorio.

MÉXICO: UN PAÍS CON ALERTAS MIXTAS

A nivel general, México se mantiene en nivel 2, lo que implica que los visitantes deben extremar precauciones, pero no evitar completamente el viaje. Sin embargo, el desglose por estados revela contrastes importantes.

Mientras entidades como Yucatán y Campeche se encuentran en el nivel más bajo de riesgo, gran parte del país se ubica en niveles intermedios, incluyendo zonas urbanas y turísticas relevantes como Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo.

En el nivel 3 aparecen estados donde se sugiere reconsiderar el viaje, como Jalisco, Chihuahua o Sonora, mientras que los seis estados en nivel 4 concentran la advertencia más severa.

VIOLENCIA Y CONTEXTO: LAS RAZONES DETRÁS DE LA ALERTA

La clasificación responde, principalmente, a indicadores relacionados con presencia de grupos criminales, enfrentamientos armados y limitaciones para asistencia consular en situaciones de emergencia.

Algunos reportes internacionales señalan que recientes episodios de violencia vinculados a organizaciones delictivas influyeron en la actualización del mapa, lo que incluso llevó a ajustes en estados como Jalisco, que bajó de nivel 4 a 3 en meses recientes.

Este tipo de evaluaciones no solo consideran cifras delictivas, sino también factores como la capacidad institucional, acceso a servicios de emergencia y condiciones generales para turistas extranjeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-declara-la-victoria-sobre-la-amenaza-nuclear-de-iran-IH19699753

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MAPA DE RIESGO DE EU

México es el único país del mundo evaluado con diferentes niveles de riesgo por estado, no como bloque nacional

• Los estados en nivel 4 comparten clasificación con países en conflicto o con alta inestabilidad internacional

• A nivel general, México permanece en nivel 2, lo que muestra una diferencia notable entre regiones

• En América Latina, solo Haití comparte zonas catalogadas en el nivel más alto de riesgo

• El mapa también permite ubicar embajadas y puntos de asistencia para ciudadanos estadounidenses en cada país

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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