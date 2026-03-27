Según EU, 6 estados de México son igual de peligrosos que Irán... ¿Cuáles son?

Los estados señalados son Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero , entidades donde, según la evaluación estadounidense, persisten condiciones de violencia, delincuencia organizada y riesgos para visitantes .

El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a colocar a México en el centro de su mapa global de seguridad, al clasificar a seis entidades en el nivel 4: “No viajar” , la categoría más alta dentro de su sistema de alertas. Este nivel es el mismo que se asigna a países con conflictos activos o riesgos severos como Irán o Rusia.

El informe forma parte de una actualización reciente del mapa interactivo de riesgos, el cual se publicó tras nuevas tensiones internacionales y ajustes en la política exterior de seguridad para ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero.

CÓMO FUNCIONA EL MAPA DE RIESGO DE ESTADOS UNIDOS

El sistema de alertas se divide en cuatro niveles y utiliza una codificación tipo semáforo para orientar a los viajeros sobre el contexto de seguridad en cada destino.

• Nivel 1: Precauciones normales

• Nivel 2: Extremar precauciones

• Nivel 3: Reconsiderar viajar

• Nivel 4: No viajar

En palabras del propio Departamento de Estado: “Los delitos violentos como homicidios, secuestros y robos son comunes en ciertas regiones”, lo que justifica la categorización diferenciada por estados en el caso mexicano.

Un punto relevante es que México es el único país evaluado con distintos niveles internos por entidad, lo que refleja una heterogeneidad en las condiciones de seguridad dentro del territorio.

MÉXICO: UN PAÍS CON ALERTAS MIXTAS

A nivel general, México se mantiene en nivel 2, lo que implica que los visitantes deben extremar precauciones, pero no evitar completamente el viaje. Sin embargo, el desglose por estados revela contrastes importantes.

Mientras entidades como Yucatán y Campeche se encuentran en el nivel más bajo de riesgo, gran parte del país se ubica en niveles intermedios, incluyendo zonas urbanas y turísticas relevantes como Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo.

En el nivel 3 aparecen estados donde se sugiere reconsiderar el viaje, como Jalisco, Chihuahua o Sonora, mientras que los seis estados en nivel 4 concentran la advertencia más severa.

VIOLENCIA Y CONTEXTO: LAS RAZONES DETRÁS DE LA ALERTA

La clasificación responde, principalmente, a indicadores relacionados con presencia de grupos criminales, enfrentamientos armados y limitaciones para asistencia consular en situaciones de emergencia.

Algunos reportes internacionales señalan que recientes episodios de violencia vinculados a organizaciones delictivas influyeron en la actualización del mapa, lo que incluso llevó a ajustes en estados como Jalisco, que bajó de nivel 4 a 3 en meses recientes.

Este tipo de evaluaciones no solo consideran cifras delictivas, sino también factores como la capacidad institucional, acceso a servicios de emergencia y condiciones generales para turistas extranjeros.