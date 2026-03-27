Venezolanos deportados por EU detallan nuevas denuncias de tortura y abusos en la megaprisión de El Salvador

Una nueva petición, presentada el jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alega que El Salvador violó los derechos humanos de estos hombres, que fueron expulsados al Centro de Confinamiento por Terrorismo (Cecot) de El Salvador el año pasado sin cargos.

Un grupo de 18 hombres venezolanos, expulsados por Estados Unidos de una tristemente célebre megaprisión salvadoreña, exigen que las autoridades salvadoreñas rindan cuentas internacionalmente por la violación de los derechos humanos, detallando nuevas acusaciones de tortura, agresión sexual y negligencia médica.

Organizaciones de derechos humanos presentaron la petición en nombre de los 18 hombres, que se encontraban entre los 288 venezolanos y salvadoreños que Estados Unidos transfirió a Cecot en marzo de 2025. Los detenidos describen un “patrón de abusos, que incluye palizas, humillaciones y agresiones sexuales” durante su encarcelamiento.

“Un año después, estos hombres siguen esperando justicia”, declaró Bella Mosselmans, coabogada de la petición y directora del Consejo Global de Litigios Estratégicos ( GSLC) . “Exigimos que se rindan cuentas por ellos, por sus familias y que esto no vuelva a ocurrir”.

En nuevos testimonios, los hombres, liberados de Cecot y que regresaron a Venezuela en julio del año pasado, también relatan las secuelas físicas y psicológicas que les dejó su encarcelamiento. Uno de ellos declaró que aún conserva las cicatrices de los grilletes que los detenidos se vieron obligados a usar durante largos periodos de tiempo, y escribió que son «un recordatorio constante del horror que viví».

El exdetenido afirmó que también le alteran los ruidos fuertes, incluido el tintineo de las llaves: «Porque los funcionarios solían golpear las celdas con sus llaves para torturarnos y mantenernos despiertos a todas horas. El sonido de las llaves me provoca pánico».

Las organizaciones de derechos humanos y los defensores que presentaron la petición han solicitado que los nombres de las personas involucradas permanezcan en el anonimato, dado que algunas de ellas huyeron de la persecución y el peligro en Venezuela y siguen siendo vulnerables ahora que han regresado a sus países de origen.

Otro de los hombres declaró que los funcionarios lo golpearon desde el momento en que bajó del avión con destino a El Salvador . «Cuando bajé del avión, me caí y dos policías antidisturbios salvadoreños me levantaron golpeándome las costillas», dijo. «Me levantaron por las esposas. Fue un dolor inimaginable».

Fue golpeado decenas de veces durante sus cuatro meses de encarcelamiento. “Después de cada paliza, sentía un dolor intenso durante unos siete días, hasta el punto de no poder moverme ni caminar bien”, dijo. Pero en las celdas vecinas, dijo, los detenidos fueron golpeados más de 100 de los 125 días que estuvieron encarcelados. “Podíamos oírlos gritar de dolor”.

“En varias ocasiones”, añadió, “los guardias nos dijeron que en Cecot no existían los derechos humanos”.

La petición se hace eco de los abusos que varios de los hombres liberados de Cecot han relatado a The Guardian y otros medios de comunicación, señalando que los detenidos eran recluidos en celdas sin ventanas ni aire acondicionado y obligados a dormir bajo la luz cegadora de luces brillantes que permanecían encendidas las 24 horas del día. Los detenidos iniciaron una huelga de hambre, que, según afirman, mantuvieron hasta que uno de sus compañeros fue golpeado y sacado a rastras de su celda “medio muerto”. Otros detenidos también realizaron una “huelga de sangre”, cortándose las muñecas, “pero ni a los guardias ni a los médicos les importó”, declaró uno de los hombres en su testimonio.

Los hombres también testificaron que se les privó de necesidades básicas como comida, agua y sueño. A veces, solo había un tanque de agua para bañarse y beber para una celda con diez personas, dijeron, y en ocasiones había gusanos y mosquitos en el tanque. Un individuo dijo que tuvo problemas estomacales y diarrea durante tres de los cuatro meses que pasó en Cecot. “No sé si fue por el agua o la comida. Siempre tuve diarrea. La comida me sentó tan mal que todavía tengo dolor de estómago”, dijo.

Los hombres fueron recluidos en habitaciones sin ventanas ni aire acondicionado, y obligados a dormir en literas metálicas. Las luces permanecían encendidas a todas horas. «Esto era una tortura», escribió uno de los exdetenidos. «Al principio, no sabíamos si era de día o de noche. Me sentía como un pollo enjaulado con luz constante».

Muchos de los demás migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos a El Salvador señalan que no tienen antecedentes penales. Según alegan, Estados Unidos los acusó falsamente de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, basándose en escasas pruebas, como tatuajes inofensivos.

Tras cuatro meses en Cecot, 252 hombres venezolanos fueron liberados y regresaron a sus países de origen, donde muchos se vieron obligados a afrontar el mismo peligro y la misma persecución de los que habían huido.

En una entrevista, Andry Hernández Romero, un maquillador gay que había huido de la persecución en Venezuela debido a su orientación sexual y sus ideas políticas, afirmó que, tras regresar a su país natal, le resultó difícil desenvolverse en la vida cotidiana en Venezuela. Según explicó, le había costado encontrar trabajo porque algunos empleadores creían las acusaciones del gobierno estadounidense de que era miembro de una pandilla.

La petición afirma que se desconoce el paradero de 36 salvadoreños que Estados Unidos envió a Cecot, y que sus familias siguen sin poder contactar con ellos.

La petición fue presentada ante la CIDH, un organismo regional de la Organización de los Estados Americanos encargado de proteger y promover los derechos humanos en la región. En ella se solicita a la comisión que declare que el acuerdo entre Estados Unidos y la República de El Salvador para el traslado de deportados a Cecot viola las obligaciones de El Salvador en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se solicita a la comisión que exija a El Salvador que indemnice a los exdetenidos, ofrezca una disculpa pública y proporcione recursos para su rehabilitación psiquiátrica y psicológica.

Incluye testimonios no solo de hombres encarcelados en Cecot, sino también de trabajadores sanitarios que corroboraron sus relatos, de exfuncionarios estadounidenses que dan fe de que la administración Trump envió a sabiendas a deportados a un país con un historial de abusos contra los derechos humanos y de exrelatores especiales de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes.

La mayoría de los estados americanos, incluido El Salvador bajo administraciones anteriores, han acatado las órdenes del sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, no está claro cómo responderá la actual administración salvadoreña, bajo el liderazgo autocrático del presidente Nayib Bukele, a esta presión internacional. Desde 2022, El Salvador opera bajo un “estado de excepción”, una política de seguridad de emergencia que Bukele implementó como parte de la campaña de su gobierno contra el crimen organizado. Bajo esta política , las autoridades también han encarcelado a cerca del 1,4% de la población salvadoreña sin el debido proceso.

“Seguimos creyendo que es fundamental exigir responsabilidades al régimen y apoyar a las víctimas de Cecot y a sus familias en su lucha por la justicia”, afirmó.

Grupos de derechos humanos en Estados Unidos también han presentado demandas en nombre de los deportados enviados a Cecot. El año pasado, la ACLU y Democracy Forward interpusieron una demanda argumentando que la administración Trump invocó ilegalmente la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, que otorga al presidente la autoridad en tiempos de guerra para expulsar a naciones de países extranjeros involucrados en una “guerra declarada” contra Estados Unidos, para deportar a migrantes venezolanos. Al declarar que Tren de Aragua estaba en “guerra” con Estados Unidos, Trump invocó la ley para expulsar rápidamente a hombres venezolanos —muchos de ellos solicitantes de asilo sin antecedentes penales— a Cecot.

A principios de este mes, el grupo de asistencia legal ImmDef presentó demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional en nombre de seis deportados, entre ellos Hernández. Y el martes, Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, presentó una demanda ante un tribunal federal solicitando al menos 1,3 millones de dólares en compensación, alegando detención ilegal e infligir intencionalmente angustia emocional.

«Los hombres desaparecidos en Cecot son padres, hijos, esposos y vecinos muy queridos», declaró Julie Bourdoiseau, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados. «Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas conspiraron para arrancarlos de sus hogares y comunidades sin previo aviso y sin ningún tipo de debido proceso... Un año después, estas familias no han recibido ninguna compensación por el dolor inimaginable que nuestros gobiernos les infligieron. Eso es inaceptable».

La petición ante la CIDH forma parte de una serie más amplia de casos que impugnan la deportación de migrantes por parte de Estados Unidos a terceros países, no solo El Salvador, sino también Costa Rica, Panamá y Eswatini.