Melania Trump afirma que reunió a niños ucranianos y rusos desplazados con sus familias

La oficina de la primera dama Melania Trump dijo que ella jugó un papel en el regreso de un número no especificado de niños ucranianos y rusos separados de sus familias durante el conflicto que dura cuatro años .

Trump “unió con éxito hoy a niños rusos y ucranianos con sus familias”, dijo su oficina.

TE PUEDE INTERESAR: Corea del Sur cree que Kim Jong-un está cerca de nombrar a su hija adolescente como futura líder norcoreana

“Por tercera vez, la Primera Dama de Estados Unidos ha ayudado a facilitar el regreso de niños a sus familias después de que fueron separados debido al conflicto regional”.

El comunicado no indicó cuántos niños de cada nacionalidad fueron afectados.

El gobierno de Ucrania afirma que hasta 20.000 niños han sido sacados de hogares, orfanatos e internados a Rusia desde la invasión de Moscú en febrero de 2022, de los cuales 1.984 han sido devueltos.

El Kremlin afirma que los niños fueron secuestrados por razones humanitarias durante los combates en el este de Ucrania, aunque Kiev dice que fueron secuestrados para ser criados como rusos .

“Aprecio que Rusia y Ucrania estén dedicadas a traer de regreso a los niños que han sido desplazados debido a las circunstancias que rodean este conflicto”, dijo Melania Trump el jueves.

“Aunque todas las partes están cooperando y nuestras comunicaciones siguen siendo sólidas, insto a Rusia y Ucrania a intensificar sus esfuerzos para garantizar el regreso seguro de cada niño a sus familias y tutores”.

La primera dama, que actualmente está promocionando un documental homónimo, anunció en octubre que estableció un “canal abierto” con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir la reunificación infantil, lo que condujo al regreso de ocho niños y planes para otros cinco.

Su oficina dijo que en diciembre ayudó con siete casos adicionales.

El inusual papel diplomático de Melania Trump comenzó cuando el presidente Trump le entregó a Putin una carta que ella escribió sobre los niños cuando los dos líderes se reunieron en Alaska en agosto pasado.

Dos meses después, convocó a los periodistas de la Casa Blanca para un anuncio sorpresa: “El presidente Putin y yo hemos tenido un canal de comunicación abierto respecto del bienestar de estos niños”.

El tema ha sido una parte clave de las estancadas conversaciones de paz, junto con la demanda de Putin de concesiones territoriales y la solicitud del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de compromisos militares occidentales para la defensa de Ucrania.

“Este es el tema más difícil”, declaró Zelensky en una entrevista en diciembre con un medio de comunicación polaco. “Es muy importante que nuestros socios lo planteen... Si no lo abordamos, Rusia hará todo lo posible para que este asunto quede en el olvido”.