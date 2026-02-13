Melania Trump afirma que reunió a niños ucranianos y rusos desplazados con sus familias

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 13 febrero 2026
    Melania Trump afirma que reunió a niños ucranianos y rusos desplazados con sus familias
    El comunicado no indicó cuántos niños de cada nacionalidad fueron afectados. AP

Trump “unió con éxito hoy a niños rusos y ucranianos con sus familias”, dijo su oficina

La oficina de la primera dama Melania Trump dijo que ella jugó un papel en el regreso de un número no especificado de niños ucranianos y rusos separados de sus familias durante el conflicto que dura cuatro años .

Trump “unió con éxito hoy a niños rusos y ucranianos con sus familias”, dijo su oficina.

TE PUEDE INTERESAR: Corea del Sur cree que Kim Jong-un está cerca de nombrar a su hija adolescente como futura líder norcoreana

“Por tercera vez, la Primera Dama de Estados Unidos ha ayudado a facilitar el regreso de niños a sus familias después de que fueron separados debido al conflicto regional”.

El comunicado no indicó cuántos niños de cada nacionalidad fueron afectados.

El gobierno de Ucrania afirma que hasta 20.000 niños han sido sacados de hogares, orfanatos e internados a Rusia desde la invasión de Moscú en febrero de 2022, de los cuales 1.984 han sido devueltos.

El Kremlin afirma que los niños fueron secuestrados por razones humanitarias durante los combates en el este de Ucrania, aunque Kiev dice que fueron secuestrados para ser criados como rusos .

“Aprecio que Rusia y Ucrania estén dedicadas a traer de regreso a los niños que han sido desplazados debido a las circunstancias que rodean este conflicto”, dijo Melania Trump el jueves.

“Aunque todas las partes están cooperando y nuestras comunicaciones siguen siendo sólidas, insto a Rusia y Ucrania a intensificar sus esfuerzos para garantizar el regreso seguro de cada niño a sus familias y tutores”.

La primera dama, que actualmente está promocionando un documental homónimo, anunció en octubre que estableció un “canal abierto” con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir la reunificación infantil, lo que condujo al regreso de ocho niños y planes para otros cinco.

Su oficina dijo que en diciembre ayudó con siete casos adicionales.

El inusual papel diplomático de Melania Trump comenzó cuando el presidente Trump le entregó a Putin una carta que ella escribió sobre los niños cuando los dos líderes se reunieron en Alaska en agosto pasado.

Dos meses después, convocó a los periodistas de la Casa Blanca para un anuncio sorpresa: “El presidente Putin y yo hemos tenido un canal de comunicación abierto respecto del bienestar de estos niños”.

El tema ha sido una parte clave de las estancadas conversaciones de paz, junto con la demanda de Putin de concesiones territoriales y la solicitud del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de compromisos militares occidentales para la defensa de Ucrania.

“Este es el tema más difícil”, declaró Zelensky en una entrevista en diciembre con un medio de comunicación polaco. “Es muy importante que nuestros socios lo planteen... Si no lo abordamos, Rusia hará todo lo posible para que este asunto quede en el olvido”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos De Los Niños
Violencia
Guerra Rusia-Ucrania

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
El Gobierno federal presentó una iniciativa para proteger a actores de doblaje frente al uso de sus voces mediante inteligencia artificial.

Sheinbaum protegerá a actores de doblaje frente a la Inteligencia Artificial
Los cantantes se reportan a salvo tras el ataque que habrían sufrido en la carretera.

Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

¿El viernes 13 es realmente un día de mala suerte? La ciencia y la psicología ofrecen respuestas claras.

¿Cuántos viernes 13 habrá en 2026?... la ciencia explica por qué se consideran días de mala suerte o mal presagio
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 15 de febrero anunciará nuevos incentivos económicos para cine y series en México, acompañada por la actriz y productora Salma Hayek.

Salma Hayek se reunirá con Sheinbaum para anunciar nuevos incentivos para el cine y series en México
Samadhi Zendejas anunció que no peleará ante Alana Flores en el evento Supernova Genesis 2026, argumentando que no se alinearon los detalles necesarios para concretar su participación.

¿Tuvo conflicto con Alana? Samadhi Zendejas no estará en Supernova Genesis