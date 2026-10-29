Gobierno de Trump presiona a tribunal para frenar el conteo de 20 mil papeletas en California

LOS ÁNGELES.-El gobierno del presidente Donald Trump pidió a un tribunal federal de apelaciones que se pronuncie con rapidez sobre si puede impedir temporalmente que California cuente las papeletas de hasta 20 mil personas que, según argumenta, probablemente no son ciudadanos, después de que un juez de un tribunal inferior rechazara tajantemente la solicitud.

El Departamento de Justicia manifestó en una presentación judicial, realizada a última hora del miércoles, que es esencial que el Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito emita un fallo lo antes posible debido al “procesamiento irreversible de papeletas que ocurre de manera continua”.

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La apelación se presentó apenas unas horas después de que el juez federal de distrito David O. Carter emitiera una dura orden contra el intento de última hora del departamento de obligar a California a separar esas papeletas del conteo de votos.

El departamento sostiene que, en su opinión, esas papeletas se enviaron a personas que están registradas para votar aunque no son ciudadanas de Estados Unidos. La votación anticipada lleva semanas en marcha en el estado y millones de personas ya han emitido su voto.

La decisión de Carter fue el más reciente revés legal para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos por ampliar el control federal sobre las elecciones administradas por los estados en las elecciones de mitad de mandato, donde se decidirá el control del Congreso durante el resto de su mandato. El Departamento de Justicia ha planteado exigencias similares en otros estados, incluido Washington.

Trump arremetió contra la decisión de Carter el jueves por la mañana antes de dirigirse a un mitin de campaña en Carolina del Sur.

“California es muy corrupta. Las elecciones son extremadamente corruptas. El juez no debió haber hecho eso, pero apelaremos, por supuesto”, les dijo a los reporteros. Luego, añadió, sin aportar pruebas, que hay “cientos de miles” y luego lo corrigió a “millones, en mi opinión” de “papeletas defectuosas” en California.

Carter, designado por el presidente demócrata Bill Clinton, argumentó que las exigencias del Departamento de Justicia constituían una clara violación de la Ley Nacional de Derecho al Voto, que prohíbe cambios en los padrones electorales o en los procedimientos electorales dentro de los 90 días previos a una elección.