Gobierno Trump arremete contra Mamdani tras tiroteo de agentes migratorios en Nueva York

NUEVA YORK.- El secretario de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin, arremetió el viernes contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al acusarle de agitar a los ciudadanos con “palabras peligrosas” por las críticas que realizó después de que un agente federal disparara e hiriera a un hombre de la República Dominicana en Nueva York.

Según Mullin, Mamdani, que pidió el fin de las operaciones migratorias en la ciudad, acusó a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “aterrorizar” a la ciudad y consideró que esto incitaba al público.

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El secretario de Seguridad Nacional centró su comparecencia de el viernes ante los medios en criticar a las llamadas “ciudades santuario”, localidades que no colaboran estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) federal, y apuntó específicamente contra Nueva York.

“Cuando existen ciudades santuario y políticos santuario, se pone en peligro la seguridad pública”, aseguró.El hombre herido, identificado por las autoridades locales como Oscar Belgal, de 28 años, se encontraba este jueves por la tarde en un automóvil con su hijo de 5 años en el barrio de Marble Hill en Nueva York cuando los agentes rodearon el vehículo, según fuentes policiales.

Un agente federal disparó y le hirió cuando intentaban detenerlo.

Según Mullin, el personal del ICE desconocía que hubiera un niño de 5 años en el vehículo cuando Belgal recibió el disparo.

Aunque el vídeo del tiroteo no se ha hecho público, Mullin afirmó que los agentes llevaban cámaras corporales y que existen grabaciones: “Como ya he dicho, a medida que avance la investigación, daremos a conocer la información”, aseguró el responsable de la seguridad.

En su rueda de prensa, el secretario de Seguridad Nacional recordó los antecedentes penales de Belgal y explicó que los funcionarios federales fueron a detenerlo porque creían que tenía “conocimiento indirecto o directo” de un tiroteo en el que resultó herido un agente de aduanas fuera de servicio en Manhattan en julio de 2025.

No es la primera vez que los agentes del ICE se ven involucrados en tiroteos que han despertado el malestar ciudadanos por sus excesos en la aplicación de las políticas migratorias de la Administración del presidente Trump.

MANIFESTACIÓN

Fue ayer que manifestantes se concentraron en la noche frente al NewYork-Presbyterian Allen Hospital, en el barrio neoyorquino de Inwood, a donde fue trasladado el hombre herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para denunciar las actuaciones de la agencia federal y exigir responsabilidades.

Los manifestantes se congregaron primero en las inmediaciones de la zona del tiroteo, donde increparon a los agentes federales, y después marcharon hasta el hospital.

El vehículo en el que estaba el hombre cuando recibió el disparo, con un agujero de bala en el parabrisas y daños en una ventanilla, permanecía en la calzada horas después de los hechos,.

Parte de la multitud bloqueó una intersección a la entrada del centro médico, informó el canal local News 12 The Bronx. Varios participantes portaban pancartas con el lema “ICE OUT”.

La Policía de Nueva York (NYPD) informó que el herido, identificado como dominicano, había sido trasladado a ese hospital, donde se encontraba consciente y recibía atención médica.

La institución policial precisó que sus agentes no participaron en el tiroteo ni estaban presentes cuando ocurrió. El hombre se encontraba en su vehículo con un niño de cinco años en el asiento trasero cuando recibió el disparo, mientras que el menor no sufrió lesiones físicas, según -escribió en X- el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.