Graban ‘flota fantasma’ iraní evadiendo el bloqueo estadounidense en ruta hacia China

La organización United Against Nuclear Iran (UANI), que llevó a cabo la investigación durante varios meses, afirmó que al menos nueve buques cisterna similares que transportaban petróleo o gas licuado de petróleo (GLP) iraní también han eludido las restricciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz desde que Washington restableció el bloqueo del puerto iraní en julio.

Según investigadores estadounidenses que filmaron secretamente uno de los buques en ruta en septiembre, pequeños petroleros iraníes de la “flota fantasma” están burlando el bloqueo naval estadounidense y contrabandeando gas licuado de petróleo (GLP) prohibido a China a través de un oscuro centro marítimo frente a las costas de Malasia.

UANI identificó a uno de los buques cisterna sancionados como el SOGL. Supuestamente, eludió el bloqueo el 1 de septiembre transportando aproximadamente 500.000 barriles de GLP iraní tras recogerlo en un puerto iraní en agosto.

Posteriormente, el buque recorrió miles de kilómetros hasta un fondeadero en alta mar en Malasia, donde UANI filmó cómo recibía combustible y otros servicios en alta mar.

Posteriormente, el barco continuó su viaje hacia China, donde, según la organización, descargó su cargamento iraní.

“Este buque cisterna cargó gas licuado de petróleo (GLP) iraní en el puerto de Assaluyeh, Irán, a finales de agosto. Posteriormente, rompió el bloqueo estadounidense y se dirigió a un fondeadero malasio”, explicó Jemima Shelley, analista sénior de UANI.

“Esto nos demuestra que algunos buques están logrando burlar el bloqueo marítimo estadounidense”, dijo Shelley sobre las imágenes compartidas en exclusiva con Fox News Digital.

“La mayoría de los buques no lo son, pero desde el restablecimiento del bloqueo a mediados de julio, solo hemos visto nueve pequeños buques cisterna que han logrado romper el bloqueo estadounidense y salir del Golfo de Omán cargados de petróleo o GLP.”

En el centro de la operación se encuentra el área de fondeo de los límites exteriores orientales del puerto de Malasia, conocida como EOPL, una zona de navegación en alta mar situada a unos 70 kilómetros de la costa de Malasia.

Según Shelley, el fondeadero se ha convertido en un punto estratégico crucial para el comercio energético de Irán con China, un hecho sujeto a sanciones.

Esta zona permite que los buques esperen en alta mar, reciban suministros y transfieran carga entre buques cisterna, lo que proporciona una línea logística vital para las exportaciones de energía iraníes mientras las fuerzas navales estadounidenses patrullan aguas más cercanas a Irán.

Shelley explicó que UANI había estado monitoreando el SOGL antes de su llegada a aguas malasias.

“El 16 de septiembre, United Against Nuclear Iran fletó un buque de suministro y navegó 100 millas náuticas hasta el fondeadero de los límites exteriores del puerto oriental de Malasia”, dijo Shelley.

“Aquí pudimos presenciar de primera mano las actividades ilícitas de buques cisterna de flotas fantasma, así como de algunos buques de carga con bandera iraní que se encontraban fondeados en esta zona, entre ellos el SOGL.”

Describió el SOGL como “un pequeño buque tanque Handymax cargado con 500.000 barriles de GLP iraní”.

El bloqueo marítimo estadounidense se impuso inicialmente el 13 de abril, se levantó temporalmente a mediados de junio y se restableció el 14 de julio tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas. Esta operación ha impedido en gran medida que Irán exporte petróleo crudo, privando a Teherán de una importante fuente de ingresos en un momento en que el país enfrenta una intensa presión económica.

“El bloqueo estadounidense ha sido un éxito rotundo a la hora de impedir que los buques cargados de petróleo y productos petroquímicos iraníes salgan del Golfo de Omán”, declaró Shelley.

Añadió que, desde que se restableció el bloqueo, “ningún petróleo crudo iraní ha logrado salir del país y convertirse en una exportación exitosa para Irán, lo que supone una enorme presión económica para el régimen iraní”.

“Lo que sucede es que algunos pequeños buques cisterna oportunistas están logrando burlar el bloqueo.”

Según explicó, Estados Unidos está dando prioridad principalmente al crudo iraní y a los buques cisterna de gran tamaño, que a menudo transportan “dos millones de barriles de crudo iraní”.

El GLP es una mezcla inflamable de hidrocarburos, principalmente propano y butano, que se utiliza para calefacción, cocina, transporte y producción industrial.

“El GLP conlleva muchos riesgos”, dijo Shelley. “La primera medida del bloqueo estadounidense es intentar hacer retroceder a estos buques, que es su principal técnica para imponer el bloqueo”.

“Sin embargo, en ocasiones tienen que recurrir a la fuerza militar, lo que supondría un riesgo altísimo para cargas mucho más volátiles como el GLP.”

Según Shelley, los buques más pequeños aprovechan esas dificultades utilizando tácticas comúnmente asociadas con la flota fantasma de Irán.

“Lo que harán será apagar su AIS. A menudo izarán bandera falsa, por lo que serán embarcaciones completamente apátridas”, añadió.

Los transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) transmiten la identidad, la posición y los movimientos de un buque a otros barcos y a las autoridades marítimas. Desactivarlos puede dificultar el seguimiento del buque.

“A menudo, cargan la mercancía y luego transitan por el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y, en el Golfo de Omán, realizan una transferencia de barco a barco”, explicó Shelley, describiéndola como una “transferencia de barco a barco de muy alto riesgo porque se trata de GLP, no de petróleo crudo”.

“Y entonces el otro buque cisterna que está recibiendo el GLP hará el tránsito e intentará romper el bloqueo.”

La magnitud total sigue siendo relativamente pequeña en comparación con las exportaciones históricas de energía de Irán.

La SOGL, identificada con el número IMO 9208227, fue añadida a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 8 de octubre por su presunta participación en el transporte de productos petrolíferos iraníes desde 2025.

El buque ha operado bajo múltiples pabellones, incluidos los de Comoras y Zimbabue, y ha sido vinculado en los registros de sanciones a Gravion Maritime Co.

“La mayoría de estos buques cisterna son muy representativos de lo que hacen las flotas fantasma, por lo que navegan bajo banderas falsas, lo que significa que no tienen ningún Estado y que están gestionados por empresas fachada muy complejas”, dijo Shelley.

Mientras tanto, el fondeadero de EOPL en Malasia, a un viaje de entre 10 días y dos semanas desde Irán, se ha convertido en un importante centro logístico para los buques iraníes que viajan hacia compradores chinos y en un “nodo clave en el comercio de petróleo de Irán con China”, dijo Shelley.

“Es utilizado por buques cisterna de la flota fantasma, buques cisterna con bandera iraní que cargan crudo iraní y luego transitan hacia el este desde Irán hasta este fondeadero, donde a menudo realizan transferencias de barco a barco con el último buque cisterna con destino a China.”

“A menudo, este fondeadero también se utiliza para el almacenamiento flotante, que es como Irán logró sobrevivir durante tanto tiempo con el restablecimiento del bloqueo estadounidense en julio”, dijo Shelley.

También aclaró que, desde que se impuso el bloqueo, las reservas flotantes iraníes han caído a entre cero y siete millones de barriles.

“Así se puede ver cómo han sobrevivido gracias a este fondeadero en alta mar donde buques cisterna de flotas fantasma ilícitas han podido esperar cargados de productos iraníes.”

El vídeo de UANI también muestra al SOGL hundido en el agua y recibiendo servicios de abastecimiento de combustible de un buque cisterna más pequeño frente a las costas de Malasia, donde, según Shelley, las autoridades parecen estar “mirando hacia otro lado”.

“Esto es algo común que se observa en este fondeadero, ya que no solo se utiliza para transferencias entre buques, sino que también estos buques tanque de la flota fantasma, así como algunos buques de carga que se encuentran en este fondeadero, requieren diversos servicios, ya sea alimentación, logística o combustible para buques.”

China es el principal destino del petróleo y el gas licuado de petróleo (GLP) iraníes, lo que proporciona a Teherán una salida económica crucial a pesar de las sanciones estadounidenses y el bloqueo naval.

“Durante años, China ha representado el 80% de las exportaciones de carga líquida de Irán, y hemos visto que esa cifra no ha hecho más que aumentar desde el comienzo de la guerra entre Irán y China. Ahora China importa casi el 100% de las exportaciones iraníes de petróleo y gas licuado de petróleo (GLP)”.

“Esto ha creado un sistema y un comercio que ha permitido a Irán eludir las sanciones, tanto de Estados Unidos como de la OPEP, mientras que China puede comprar petróleo y gas licuado de petróleo iraní con grandes descuentos”.

“Tras la visita de United Against Nuclear Iran al EOPL, resulta interesante que este pequeño buque cisterna de GLP, SOGL, no realizara una transferencia de barco a barco”, declaró Shelley.

“En cambio, navegó hacia el norte, adentrándose en el Mar de China Meridional, donde finalmente descargó su gas licuado de petróleo (GLP) iraní en el puerto de Xinzhou, en China”.

Según Bloomberg, el G Summer, un buque metanero sancionado por Estados Unidos con una capacidad aproximada de 7.000 metros cúbicos, también fue rastreado por separado en abril mientras transmitía señales desde el Mar Arábigo, más allá de la línea de bloqueo estadounidense.

El buque emitió un mensaje indicando que tenía a bordo una “tripulación completamente china”, mientras que los análisis de transporte marítimo identificaron a Irán como su último país de origen de la carga y a Galle, Sri Lanka, como su destino declarado.