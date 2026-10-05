Grupo cripto invierte millones de dólares en candidatos de EU, tanto demócratas como republicanos

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    Grupo cripto invierte millones de dólares en candidatos de EU, tanto demócratas como republicanos
    Los Super PAC son los comités de acción política de gasto independiente y recaudan cantidades ilimitadas de dinero de individuos u organizaciones con el propósito de publicidad de campaña AP

La lista de candidatos que serán beneficiados por este dinero, entregada en primicia a The Associated Press, incluye a 19 republicanos y 13 demócratas

Una organización de compañías de criptomonedas está dando a conocer una lista bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes a los que apoyará en las elecciones legislativas de mitad de mandato, mientras uno de los grupos de interés que más gasta busca demostrar su fuerza tras un año legislativo mixto en el Congreso.

La lista, entregada en primicia a The Associated Press el lunes, incluye a 19 republicanos y 13 demócratas. Seis legisladores recibirán 1 millón de dólares cada uno. Los 32 respaldaron una legislación que era una prioridad máxima para la industria.

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Sin embargo, la nómina bipartidista palidece frente a la mayor inversión de Fairshake en la elección general hasta ahora. El grupo anunció planes en septiembre para gastar casi 30 millones de dólares contra el candidato demócrata al Senado Sherrod Brown en Ohio, quien se enfrenta al senador republicano Jon Husted en una de las contiendas más competitivas del ciclo.

Brown ya había enfrentado casi 40 millones de dólares en gasto de criptomonedas en 2024, cuando perdió ante el republicano Bernie Moreno. Había evitado quedar en la mira del sector este año hasta el mes pasado, cuando la industria se movilizó en su contra después de que los demócratas del Senado ayudaran a bloquear la Ley CLARITY, que habría logrado el objetivo de la industria de establecer un marco regulatorio federal para los activos digitales.

Fairshake no quiso decir si planea gastar más en contiendas para la Cámara o el Senado antes de noviembre. El grupo y sus comités de acción política afiliados informaron que tenían alrededor de 120 millones de dólares en efectivo disponible a finales de agosto.

El dinero podría moldear contiendas en la Cámara de Representantes

Tres republicanos y tres demócratas recibirán la mayor parte de la ayuda, entre ellos varios miembros que enfrentan reelecciones competitivas en las que el gasto externo podría aportar un impulso significativo.

Del lado demócrata, Fairshake planea apoyar a las representantes Janelle Bynum, de Oregon; Steven Horsford, de Nevada; y Derek Tran, de California, con 1 millón de dólares cada uno.

Del lado republicano, los representantes French Hill, de Arkansas; Bryan Steil, de Wisconsin; y Bill Huizenga, de Michigan, recibirán el mismo nivel de apoyo.

Fairshake no reveló cuánto está gastando en los otros 26 candidatos a la Cámara de Representantes a los que está apoyando.

La organización está enfatizando el carácter bipartidista de su gasto mientras la industria de las criptomonedas mira al próximo Congreso para reactivar una legislación que se estancó este año.

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Geoff Vetter, portavoz de Fairshake, señaló las inversiones del grupo en primarias y elecciones especiales este año, cuando la organización y sus grupos afiliados gastaron 40 millones de dólares para apoyar a 29 demócratas y 31 millones de dólares para respaldar a 28 republicanos.

Fairshake es un comité de acción política de gasto independiente (Super PAC por sus siglas en inglés) financiado por la industria de las criptomonedas que apoyó a candidatos pro-criptomonedas en las elecciones estadounidenses de 2024. Estos Super PAC están legalmente constituidos y exentos de impuestos.

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