Grupos de odio y terroristas usan plataformas de videojuegos para reclutar niños

NUEVA YORK- Siguiendo el ejemplo de los pederastas, los grupos de odio y las organizaciones terroristas están aprovechando juegos como Minecraft, Roblox y otras plataformas populares en línea para reclutar a una nueva generación de extremistas, afirman los investigadores. En Europa y Norteamérica, los niños representan ahora el 42 por ciento de las investigaciones relacionadas con el terrorismo, un aumento que se ha triplicado desde 2021, según la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, organismo que identifica las tendencias emergentes de este mismo. En Europa, entre el 20 y el 30 por ciento de la carga de trabajo de la lucha antiterrorista afecta ahora a menores de tan solo 12 y 13 años, según datos inéditos recopilados por el Centro Internacional de Lucha Antiterrorista, un grupo de investigación de La Haya. TE PUEDE INTERESAR: Añade la Comisión Europea a Rusia a su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación de terrorismo “Es una tendencia que se ha llevado al extremo”, comentó el director de la organización, Thomas Renard. Dijo que las cifras eran “impactantes y no se habían visto antes”. Los grupos ideológicos violentos de todo el espectro político, en sintonía con la era del internet, están encontrando nuevos miembros con más rapidez que los gobiernos en idear estrategias para responder, afirman los investigadores de la ONU. A medida que evoluciona la captación de extremistas, la edad de las personas que entran en su redil ha ido disminuyendo a gran velocidad en Occidente, según más de dos decenas de expertos en radicalización, asesores juveniles y personas afectadas por el extremismo entrevistados por The New York Times. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Australia, por ejemplo, han advertido que los extremistas utilizan videojuegos como Roblox y comunidades de redes sociales como Discord para reclutar y entrenar a nuevos reclutas. Los investigadores han documentado mundos digitales en juegos como Minecraft y Roblox en los que los jugadores pueden simular violencia terrorista y tiroteos masivos, como el atentado de 2019 contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, en el que murieron 51 personas. “Los extremistas son capaces de crear estos juegos, y si lo convierten en algo que interese a los niños, pueden conseguir que un determinado perfil de niño se una a ellos”, aseguró Jean Slater, que investiga los movimientos extremistas violentos y se enfoca en Roblox. “La gente simplemente asume que los reguladores se han ocupado de esto, porque no hay forma de que una plataforma permita a un adulto hablar con un niño de 9 años”.

En una declaración al Times, Roblox afirmó que el contenido que glorifica el odio “no tiene cabida” en la plataforma, y señaló que utilizaba diversas medidas, como equipos de detección y vigilancia por IA, para identificar a los usuarios que promueven el extremismo. “Ningún sistema es perfecto, por lo que trabajamos cada día para mejorar nuestros sistemas, y animamos a los padres a que hablen con sus hijos sobre los riesgos en línea”, afirmó. Minecraft, que ofrece una libertad creativa similar para alojar servidores privados y diseñar mapas, se ha utilizado para construir “entornos llenos de propaganda, conmemorar sucesos violentos e incrustar discursos de odio”, según un informe de la Red Global sobre Extremismo y Tecnología, grupo de investigación afiliado al King’s College de Londres. Mediante un comunicado, Microsoft, propietaria de Minecraft, escribió que “prohíbe el contenido extremista” y utiliza “tecnologías de detección proactiva” para garantizar la seguridad. La empresa dijo que utiliza filtros de chat, informes en el juego y controles parentales en los servidores oficiales, y aplica “mecanismos de cumplimiento según sea necesario” en los servidores privados. TE PUEDE INTERESAR: Una nueva amenaza: grupos extremistas empiezan a entrenarse en IA Los procesos por terrorismo en los que están implicados menores suelen quedar ocultos al público debido a la edad de los acusados, lo que hace más difícil comprender cómo se radicalizaron. Pero en los últimos años, algunos casos de gran repercusión han llevado a los expertos a señalar a las plataformas en internet. En Reino Unido, en 2022, una chica de 15 años preparada por un neonazi de Texas se convirtió en una de las personas más jóvenes detenidas por cargos de terrorismo tras descargar guías para la fabricación de bombas y publicar mensajes sobre la explosión de una sinagoga. Luego se suicidó. En Estonia, en 2020 se descubrió que un niño de 13 años era el comandante de un autodenominado grupo neonazi global que planeaba atentados en ciudades occidentales a través de un canal de Telegram.