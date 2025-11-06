Guardia Nacional se mantendrá en Washington hasta finales de febrero

Internacional
/ 6 noviembre 2025
    Guardia Nacional se mantendrá en Washington hasta finales de febrero
    El grupo de trabajo de la Guardia Nacional parece haber dedicado una gran parte de su tiempo a labores de jardinería y paisajismo en la capital. FOTO: AP.

El documento extiende la orden original del 11 de agosto y establece que los efectivos de la Guardia estarán en la ciudad hasta los últimos del mes

WASHINGTON.-La Guardia Nacional de Washington D.C. seguirá desplegada en la capital de Estados Unidos hasta finales de febrero.

Cabe recordar que cientos de tropas de la Guardia Nacional están en Washington desde el mes de agosto, cuando comenzó lo que el presidente de EU, Donald Trump, describió como una misión para combatir la delincuencia que incluyó la toma de control federal del departamento de policía local.

Esa orden expiró en septiembre, pero los aproximadamente 2 mil miembros de la Guardia Nacional de D.C. y de al menos otros ocho estados permanecen en la ciudad, y la mayoría de los contingentes señalan que planean retirarse a finales de noviembre.

Se desconoce por cuánto tiempo la mantendrán los otros estados —que actualmente incluyen a Luisiana, Misisipi, Ohio, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Georgia y Alabama— sus tropas desplegadas en el grupo de trabajo de Washington.

Al momento la Guardia Nacional de D.C. es la que más soldados aporta, con 949 de los 2.375 miembros que tiene en total la fuerza de trabajo. Virginia Occidental es el siguiente, con 416 guardias.

Algunos de estos estaban armados y formaban parte del despliegue militar en espacios públicos, especialmente en parques federales alrededor de la ciudad y en estaciones de metro, así como en la estación de tren de Amtrak.

Es importante resaltar que en una actualización proporcionada a principios de octubre, los responsables del grupo presumieron de que sus efectivos habían recogido 1.150 bolsas de basura, esparcieron 870 metros cuadrados de mantillo, retiraron 50 camiones de desechos vegetales, limpiaron 12,7 kilómetros de carretera, pintaron 82 metros de cercas y podaron 400 árboles.

Desde entonces, la mayoría de los reportes diarios del grupo de trabajo solo aportan nuevas cifras de tropas y no resúmenes de los esfuerzos de mejora.

