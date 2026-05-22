Guerra en Sudán deja miles de desaparecidos. Muchos están en fosas sin marcar

SUDAN- Fue una llamada típica de esposo. Había terminado la jornada y se detendría en el mercado antes de volver a casa. Pero regresaba de la guerra, no del trabajo. Fahmy al-Fateh nunca llegó a casa. Su esposa, Azaher Abdallah, empezó a llamar a amigos y familiares, y luego recurrió a sus compañeros en el ejército de Sudán. La última vez que se vio a su esposo fue saliendo de una base militar en la capital, Jartum, en motocicleta. Eso fue hace más de un año.

Ahora, el hijo de tres años de la pareja grita cada vez que pasa una moto, creyendo que es su padre, contó Abdallah. “Era lo más preciado de mi vida”, dijo sollozando y hundiendo el rostro entre las manos. “Me sentiría más tranquila si supiera algo. Es mejor que no saber qué le pasó, si está vivo o muerto”. Su esposo es una de las más de 8 mil personas que han desaparecido durante los tres años de guerra en Sudán, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. El conflicto ha desgarrado familias. Hay personas que se separaron mientras huían o desaparecieron durante los combates. Otros están detenidos en secreto, dejando a amigos y parientes sumidos en la agonía mientras tratan de averiguar su destino.

Se cree que muchos de los desaparecidos en el estado de Jartum están en fosas sin marcar, donde se han encontrado decenas de miles de cuerpos desde que el ejército recuperó el control de la capital el año pasado de manos de combatientes paramilitares. Solía ser demasiado peligroso enterrar a los cadáveres en cementerios mientras arreciaban los combates. La gente cavaba tumbas donde podía. Al recorrer la ciudad el mes pasado, reporteros de The Associated Press vieron canchas de fútbol y cementerios desbordados de muertos. Montículos de tierra junto a una gasolinera fuera de servicio tenían letreros improvisados con nombres y fechas, pero muchos otros no estaban identificados.

Un miembro del departamento de prensa del ejército acompañó a la AP en la visita, incluso durante las entrevistas. La AP mantiene el control editorial total sobre su contenido. El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que había resuelto más de mil casos de personas desaparecidas, pero no quiso decir cuántas estaban vivas o muertas. “NO HE PERDIDO LA FE EN ENCONTRARTE” Abdallah dormía cuando su esposo salió de casa antes del amanecer el pasado enero. Al-Fateh, un agricultor y comerciante de 38 años, se había incorporado al ejército de Sudán cuando comenzó la guerra. Ese día, ayudaba a recuperar Jartum de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar.

Desde entonces, Abdallah, de 30 años, ha recorrido la ciudad, ha visitado morgues de hospitales y ha pedido ayuda al ejército. La unidad de su esposo le dijo que intentarían encontrarlo. Si no recibía noticias, le dijeron que lo considerase desaparecido. En su casa a las afueras de la capital, pasa el rato mirando fotos de él con uniforme, convencida de que algún día regresará. “Eso es lo que me dice el corazón”, manifestó. Los psicólogos señalan que la incertidumbre en torno a seres queridos desaparecidos puede causar años de profunda angustia.