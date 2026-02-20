Ataque con dron impacta convoy de ayuda y mata a 3 en Sudán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 20 febrero 2026
    Ataque con dron impacta convoy de ayuda y mata a 3 en Sudán
    Familias sudanesas desplazadas de El-Fasher se acercan a trabajadores humanitarios que distribuyen alimentos en el campamento de El-Afadh en Al Dabbah, estado norteño de Sudán. AP.

La guerra entre las FAR y el ejército sudanés estalló y se convirtió en un conflicto a gran escala en todo el país en abril de 2023

EL CAIRO.-Un convoy de ayuda fue impactado en ataques con drones el jueves, causando la muerte de tres personas e hiriendo a cuatro trabajadores humanitarios cuando se dirigía a poblados de la región de Kordofán, en el centro de Sudán, el epicentro de los combates entre el ejército y sus fuerzas paramilitares rivales, informó un grupo local de médicos.

La Red de Médicos de Sudán, un grupo que monitorea la violencia en Sudán, indicó en X a última hora del jueves que los camiones transportaban alimentos y suministros humanitarios hacia la ciudad de Kadugli y la localidad de Dilling, en Kordofán del Sur, cuando fueron atacados en la zona de Kartala por drones que, según el grupo, pertenecían a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

TE PUEDE INTERESAR: Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

De momento no queda claro con qué organización de ayuda estaba afiliado el convoy.

Hasta ahora, al menos 40 mil personas han muerto y 12 millones han sido desplazadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los grupos de ayuda sostienen que la cifra real de muertos por la guerra podría ser muchas veces mayor, ya que los combates en zonas extensas y remotas dificultan el acceso.

Más recientemente, los enfrentamientos se han concentrado en Kordofán, donde grupos de ayuda y analistas reportan un aumento de los ataques con drones que obstaculizaron las operaciones humanitarias y afectaron a la población civil, pese a que el ejército afirmó que tomó el control y rompió el asedio de Kadugli y Dilling.

Al menos 77 personas murieron en febrero en diversos ataques en Kordofán debido a la guerra con drones.

Un convoy de la ONU llegó a Dilling y Kadugli con ayuda para más de 130.000 personas, la primera entrega importante en tres meses, informaron el miércoles agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo, los trabajadores humanitarios están preocupados por la escalada de la violencia.

El ataque del jueves contra el convoy de ayuda es el segundo incidente de este tipo en menos de un mes, según la Red de Médicos de Sudán. A principios de este mes, un ataque impactó un convoy de ayuda del Programa Mundial de Alimentos en Kordofán del Norte.

Una misión de investigación respaldada por la ONU determinó el jueves en un informe que las pruebas de crímenes cometidos a finales de octubre por las FAR en el-Fasher, la capital de Darfur del Norte, mostraban “rasgos característicos de genocidio”.

Tras la publicación del informe, Estados Unidos sancionó a tres comandantes de las FAR por sus acciones en el-Fasher y pidió al grupo que se comprometa con un alto el fuego inmediato, informó el Departamento del Tesoro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Muertes
política

Localizaciones


Sudán

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Realidad altheriada

Realidad altheriada
true

Personajes de Santiago
Estiman que el tráfico de armas de E.U. a México ronda las 135 mil unidades anualmente.

Intercepta EU solo el 3% de tráfico de armas para México
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica
El calendario laboral de México ya tiene definido el descanso obligatorio de marzo 2026. Aunque el natalicio de Benito Juárez es el 21, la ley establece que el feriado oficial se recorra.

¿16 o 20 de marzo?... qué día será festivo oficial en México por el natalicio de Benito Juárez, según la Ley Federal del Trabajo
Las enfermedades autoinmunes pueden manifestarse con síntomas comunes que muchas personas ignoran. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento oportuno.

¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune
El comediante compartió su recorrido por las distintas salas del Museo del Desierto.

Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’
Julián Araujo disputó los 90 minutos con el Celtic en la Europa League, mientras que Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar por suspensión.

Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League