Grupo armado mata a más de 70 personas en Sudán del Sur tras disputa minera

Un video de decenas de cadáveres en un terreno abierto se compartió en internet y un periodista local señaló que se cree que muchas otras víctimas huyeron hacia el monte.

Un grupo armado mató a más de 70 personas en Sudán del Sur durante el fin de semana por una disputa relacionada con la minería de oro en las afueras de la capital, confirmó el lunes un portavoz de la policía.

El yacimiento de Jebel Iraq, en el estado de Ecuatoria Central, ha sido en el pasado escenario de enfrentamientos violentos entre mineros ilegales y empresas mineras. La minería de oro en Sudán del Sur está en gran medida no regulada, y los gobiernos estatales operan sus propios sectores de manera independiente de las autoridades nacionales.

El portavoz policial Kwacijwok Dominic Amondoc indicó que compartirá más información sobre el ataque una vez que obtenga más detalles.

“Lo único que sé es que hombres armados desconocidos atacaron Jebel Iraq en una mina de oro. Hay más de 70 muertos y muchos más heridos”, manifestó.

El Movimiento/Ejército Popular de Liberación de Sudán – En Oposición, o SPLM/A-IO, condenó el ataque el lunes y culpó a las fuerzas gubernamentales, conocidas como las SSPDF.

“Jebel Iraq se encuentra dentro de una zona que está completamente bajo el control exclusivo de las SSPDF. En consecuencia, toda la responsabilidad por la masacre recae en las fuerzas de las SSPDF que controlan el área”, señaló un comunicado de la oposición.

El portavoz del ejército dijo a The Associated Press que no podía hacer comentarios sobre el suceso.

Un grupo local de derechos civiles, el Instituto del Nilo para el Estudio de los Derechos Humanos y la Justicia Transicional, condenó el ataque y pidió una “gobernanza y supervisión efectivas en áreas ricas en recursos”.

“Este acto espantoso supone una grave violación del derecho fundamental a la vida y pone de relieve la continua vulnerabilidad de los civiles en áreas afectadas por una débil presencia de seguridad y la explotación no regulada de recursos”, escribió el grupo en un comunicado.

El activista de derechos humanos Edmund Yakani instó a las autoridades a abordar la tendencia emergente de comunidades que compiten por los recursos naturales.

“Mi llamado es al gobierno para que intervenga y detenga esta cultura de minería ilegal de oro en todo el país”, dijo.