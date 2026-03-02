Guerra se amplía a milicias con apoyo iraní, mientras aviones de Israel y EU golpean Irán

DUBÁI- La guerra en Oriente Medio se intensificó aún más el lunes mientras Israel y Estados Unidos atacaban a Irán, y Teherán y sus milicias aliadas contraatacaron contra Israel, los estados árabes del Golfo y objetivos críticos para la producción mundial de petróleo y gas natural. La intensidad de los ataques, la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y la falta de cualquier plan de salida aparente sentaron las bases para un conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance. Refugios de Oriente Medio usualmente tranquilos como Dubái han sido atacados; cientos de miles de pasajeros de aerolíneas están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se han disparado y aliados de Estados Unidos han prometido ayudar a detener los misiles y drones iraníes. TE PUEDE INTERESAR: Se intensifica la guerra en Medio Oriente; Trump no descarta llevar militares de EU Irán ha estado amenazando desde hace tiempo que, si era atacado, arrastraría a la región a una guerra total, incluyendo Israel, los estados árabes del Golfo y el flujo de petróleo mundial. Todo esto fue asaltado el lunes. El caos del conflicto se hizo evidente cuando el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había “derribado por error” tres aviones F15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones. El Comando Central estadounidense indicó que los seis tripulantes se eyectaron con seguridad y están en condición estable. Mientras tanto, el estado del Golfo de Qatar declaró que su fuerza aérea había derribado dos bombarderos Sukhoi Su-24 iraníes. Israel y Estados Unidos bombardearon emplazamientos de misiles iraníes y atacaron su Armada, afirmando que habían destruido su cuartel general y varios buques de guerra. Mientras varios ataques aéreos alcanzaban Teherán, el principal funcionario de seguridad, Ali Larijani, prometió desafiante en X: “no negociaremos con Estados Unidos”. El número de muertos aumentó en todos los bandos. La Media Luna Roja Iraní reportó que la campaña estadounidense e israelí ha matado al menos a 555 personas. En Israel, donde varios lugares han sido alcanzados por misiles iraníes, 11 personas han muerto. El grupo armado libanés Hezbollah también atacó a Israel, que respondió con ataques contra Líbano, matando a más de dos docenas de personas. Mientras tanto, cuatro soldados estadounidenses han perdido la vida y se informó de tres muertos en Emiratos Árabes Unidos y uno en Kuwait y otro en Bahréin.

En Ciudad Kuwait, fuego y humo se elevaban desde el interior del complejo de la embajada estadounidense no mucho después de que Washington emitiera una advertencia a sus ciudadanos para que se pusieran a cubierto y se mantuvieran alejados del complejo. No hubo reportes de daños o víctimas. IRÁN AMPLIA LOS ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA REGIONAL Con los mercados mundiales ya sacudidos por los combates, QatarEnergy anunció que detendría su producción de gas natural licuado, sacando del mercado a uno de los principales proveedores del mundo. No dio un cronograma para restablecer su producción. Los precios del gas natural en Europa se dispararon un 40% en respuesta. Mientras tanto la refinería saudí Ras Tanura fue atacada por drones, que fueron derribados por las defensas, según dijo un portavoz militar a través de la agencia estatal Saudi Press Agency. La instalación tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día. Un dron también atacó un petrolero en el golfo de Omán, matando a un marino, señaló el sultanato, mientras escombros cayeron sobre una refinería de crudo en Kuwait. Varios barcos también han sido atacados en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia y donde Irán ha amenazado con ataques. "El ataque a la refinería de Ras Tanura de Arabia Saudí marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora claramente en la mira de Irán", apuntó Torbjorn Soltvedt, analista de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft. "Se avecina un período prolongado de incertidumbre". La región también es un centro de viajes aéreos y miles de pasajeros han quedado varados en todo el mundo mientras las aerolíneas con base en el Golfo suspendían vuelos. Las aerolíneas de largo recorrido Etihad y Emirates reanudaron vuelos limitados el lunes. IRÁN DICE QUE UN SITIO NUCLEAR FUE ATACDO Reza Najafi, embajador iraní ante la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, dijo a periodistas que hubo ataques aéreos contra el centro de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz el domingo. "Su justificación de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es simplemente una gran mentira", aseguró. Israel y Estados Unidos no han reconocido ataques en el lugar, que fuerzas estadounidenses bombardearon en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio. Israel ha dicho que está apuntando al "liderazgo y la infraestructura nuclear".