Se intensifica la guerra en Medio Oriente; Trump no descarta llevar militares de EU

DUBÁI. — La guerra en Oriente Medio se ha intensificado mientras Israel y Estados Unidos atacan a Irán, mientras que Teherán y sus milicias aliadas se defiende contra Israel.

Al momento los Refugios de Oriente Medio como Dubái han sido atacados; cientos de miles de pasajeros de aerolíneas están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se han disparado y aliados de Estados Unidos han prometido ayudar a detener los misiles y drones iraníes.

TE PUEDE INTERESAR: Así es como Trump atacó a Irán sin la aprobación del Congreso

El caos del conflicto se hizo evidente cuando el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había “derribado por error” tres aviones F15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones.

Asimismo el estado del Golfo de Qatar declaró que su fuerza aérea había derribado dos bombarderos Sukhoi Su-24 iraníes.

Israel y Estados Unidos bombardearon emplazamientos de misiles iraníes y atacaron su Armada, afirmando que habían destruido su cuartel general y varios buques de guerra.

IRÁN DICE QUE NO HABRÁ NEGOCIACIONES

El máximo responsable de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, prometió que “no negociaremos con Estados Unidos” después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que los funcionarios iraníes sí quieren hacerlo con Estados Unidos y “están hablando”.

Un miembro del Consejo de Liderazgo de tres personas que gobierna temporalmente Irán afirmó que espera que se elija rápidamente un sucesor para Khamenei. El clérigo Alireza Arafi ejerce junto al presidente, Masoud Pezeshkian, y el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei.