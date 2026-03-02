Se intensifica la guerra en Medio Oriente; Trump no descarta llevar militares de EU

Internacional
/ 2 marzo 2026
    Se intensifica la guerra en Medio Oriente; Trump no descarta llevar militares de EU
    Irán había amenazado que si era atacado arrastraría a la región a una guerra total, incluyendo Israel, los estados árabes del Golfo y el flujo de petróleo mundial. AP.

La intensidad de los ataques, la muerte del líder supremo iraní y la falta de cualquier plan de salida aparente sentaron las bases para un conflicto prolongado

DUBÁI. — La guerra en Oriente Medio se ha intensificado mientras Israel y Estados Unidos atacan a Irán, mientras que Teherán y sus milicias aliadas se defiende contra Israel.

Al momento los Refugios de Oriente Medio como Dubái han sido atacados; cientos de miles de pasajeros de aerolíneas están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se han disparado y aliados de Estados Unidos han prometido ayudar a detener los misiles y drones iraníes.

TE PUEDE INTERESAR: Así es como Trump atacó a Irán sin la aprobación del Congreso

El caos del conflicto se hizo evidente cuando el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había “derribado por error” tres aviones F15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones.

Asimismo el estado del Golfo de Qatar declaró que su fuerza aérea había derribado dos bombarderos Sukhoi Su-24 iraníes.

Israel y Estados Unidos bombardearon emplazamientos de misiles iraníes y atacaron su Armada, afirmando que habían destruido su cuartel general y varios buques de guerra.

IRÁN DICE QUE NO HABRÁ NEGOCIACIONES

El máximo responsable de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, prometió que “no negociaremos con Estados Unidos” después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que los funcionarios iraníes sí quieren hacerlo con Estados Unidos y “están hablando”.

Un miembro del Consejo de Liderazgo de tres personas que gobierna temporalmente Irán afirmó que espera que se elija rápidamente un sucesor para Khamenei. El clérigo Alireza Arafi ejerce junto al presidente, Masoud Pezeshkian, y el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei.

$!Chiíes iraquíes sostienen imágenes del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que murió por un ataque estadounidense en Teherán, durante un funeral simbólico en Najaf, Irak.
Chiíes iraquíes sostienen imágenes del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que murió por un ataque estadounidense en Teherán, durante un funeral simbólico en Najaf, Irak. AP

AUMENTA NÚMERO DE MUERTOS

La Media Luna Roja Iraní reportó que la campaña estadounidense e israelí ha matado al menos a 555 personas. En Israel, donde varios lugares han sido alcanzados por misiles iraníes, 11 personas han muerto.

Por su parte el grupo armado libanés Hezbollah también atacó a Israel, que respondió con ataques contra Líbano, matando a más de dos docenas de personas.

Asimismo el Gobierno de Estados Unidos ha dicho que cuatro soldados estadounidenses han perdido la vida, mientras que el domingo predijo que el número de bajas estadunidenses podría aumentar.

$!Los rescatistas sacan un cadáver en una bolsa de plástico de un edificio alcanzado por un ataque israelí, en el barrio de Jnah, al sur de Beirut, Líbano.
Los rescatistas sacan un cadáver en una bolsa de plástico de un edificio alcanzado por un ataque israelí, en el barrio de Jnah, al sur de Beirut, Líbano. AP

EU NO DESCARTA ENVÍO DE TROPAS

El presidente Donald Trump dijo el lunes que no descarta enviar tropas estadounidenses a Irán, aunque amenazó con una nueva “gran ola” de ataques.

El republicano de 79 años ha hecho campaña durante mucho tiempo contra décadas de intervención militar estadounidense en Medio Oriente, pero ordenó una guerra a gran escala contra Irán a partir del sábado.

Aseguró el lunes que tomó la decisión de lanzar una guerra contra Irán porque era la última oportunidad para detener el supuesto programa nuclear del país.

“Esta era nuestra última y mejor ocasión para atacar, lo que estamos haciendo ahora mismo, y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro”, dijo Trump en la Casa Blanca.

BARCOS HAN SIDO ATACADOS

Varios barcos también han sido atacados en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia y donde Irán ha amenazado con ataques.

La región también es un centro de viajes aéreos y miles de pasajeros han quedado varados en todo el mundo mientras las aerolíneas con base en el Golfo suspendían vuelos.

Reza Najafi, embajador iraní ante la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, dijo que hubo ataques aéreos contra el centro de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz el domingo.

Cabe destacar que Irán ha dicho que no ha enriquecido uranio desde junio, aunque ha mantenido su derecho a hacerlo e insiste en que su programa nuclear es enteramente pacífico.

NO HAY CLARIDAD EN OBJETIVOS DE EU

Fue ayer que el ejército de Estados Unidos expresó que bombarderos furtivos B-2 atacaron las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 2 mil libras, además nueve buques de guerra iraníes habían sido hundidos.

El lunes el secretario de Defensa Pete Hegseth expresó que Estados Unidos no está involucrado en un esfuerzo de construcción nacional en Irán, y que hay una misión clara.

“Esto no es Irak. Esto no es interminable”, a la vez que advirtió que es probable que haya más víctimas estadounidenses en las próximas semanas.

$!Un hombre toma fotos del daño en un edificio de apartamentos que fue impactado por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.
Un hombre toma fotos del daño en un edificio de apartamentos que fue impactado por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026. AP.

Al anunciar los ataques iniciales, Trump se refirió a la amenaza que representan los programas nuclear y de misiles de Irán. Pero también enumeró varios agravios que se remontan a la Revolución Islámica de 1979 e instó a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno.

Sin embargo, el mandatario norteamericano también ha señalado que estaría abierto al diálogo con el nuevo liderazgo de Irán, que podría ser elegido pronto.

