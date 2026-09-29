Hallan cuerpo de otra mujer en Sudáfrica, aumentan temores de que se trata de asesino en serie

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    Hallan cuerpo de otra mujer en Sudáfrica, aumentan temores de que se trata de asesino en serie
    Investigadores forenses trabajan en el lugar donde se encontró el cuerpo de una mujer a las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, el jueves 17 de septiembre de 2026. AP

En menos de 10 días se hallaron seis cuerpos de mujeres en el mismo municipio; el sábado 26 de septiembre se había encontrado a la décima víctima mortal

El cuerpo de otra mujer asesinada fue hallado en Sudáfrica, informó la policía el lunes 29 de septiembre, con lo que sube a 11 la cifra de víctimas en medio de temores de que se trata de un asesino en serie.

El cuerpo fue hallado en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se han encontrado los restos de otras mujeres desde julio. Los homicidios también han generado indignación en Sudáfrica, que registra altas tasas de feminicidio y de delitos violentos contra mujeres y niños.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/hallan-en-sudafrica-el-cuerpo-de-una-10ma-mujer-en-medio-de-investigacion-de-homicidios-NC23741518

La víctima más reciente fue descubierta en Springs, que forma parte de Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que patrullaba la zona el domingo, declaró la fuerza pública.

La policía comenzó a investigar después de que en julio y agosto se encontraran los cuerpos de tres mujeres a una distancia de unos 7 kilómetros (4,3 millas) entre sí dentro del municipio de Ekurhuleni.

El hallazgo de seis cuerpos en 10 días en Ekurhuleni este mes incrementó los temores sobre un asesino o asesinos en serie.

El descubrimiento más reciente se produjo un día después de que se encontrara cerca del municipio de Tembisa otro cuerpo de una mujer que parecía haber sido asesinada violentamente.

La policía difundió pocos detalles sobre el décimo cuerpo, que fue hallado temprano el sábado, y no ha identificado a la víctima.

Según la policía, un sospechoso de 36 años fue detenido en relación con el asesinato y debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Tembisa el martes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/arrestan-a-3-sospechosos-por-uno-de-varios-asesinatos-de-mujeres-en-sudafrica-KE23635429

Se alega que, tras el homicidio, el sospechoso huyó a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, que está a casi 400 kilómetros (unos 245 millas) del lugar donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Fue arrestado la noche del sábado, el mismo día en que se encontró el cuerpo de la mujer.

La semana pasada, dos mujeres comparecieron ante el tribunal en relación con el asesinato de una de las mujeres cuyos cuerpos han sido descubiertos en los alrededores de Ekurhuleni desde julio. Deben volver a comparecer ante el tribunal el 1 de octubre.

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