Hallan en Sudáfrica el cuerpo de una 10ma mujer en medio de investigación de homicidios

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    Hallan en Sudáfrica el cuerpo de una 10ma mujer en medio de investigación de homicidios
    Investigadores forenses trabajan en el lugar donde se descubrió el cuerpo de una mujer, en las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, el jueves 17 de septiembre de 2026. AP

Las fuerzas públicas sudafricanas han activado su unidad de psicología investigativa por la sospecha de un asesino serial por la posible relación entre las víctimas

La policía sudafricana informó que se encontró el cuerpo de otra mujer cerca de Johannesburgo el sábado, lo que elevó a 10 el número de víctimas en una serie de asesinatos que se investigan.

La policía comenzó a indagar luego que se hallaran los cuerpos de tres mujeres en julio y agosto a una distancia de unos 7 kilómetros entre sí en el municipio de Ekurhuleni, al este de Johannesburgo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/arrestan-a-3-sospechosos-por-uno-de-varios-asesinatos-de-mujeres-en-sudafrica-KE23635429

El hallazgo de seis cuerpos en Ekurhuleni durante un periodo de 10 días a principios de este mes avivó los temores de que un asesino o asesinos en serie fueran responsables.

Dos mujeres fueron arrestadas y acusadas la semana pasada de asesinato en relación con el noveno cuerpo, hallado el 17 de septiembre. La víctima había sido apuñalada y le habían cortado la garganta, indicó la policía. La policía no vinculó a las dos mujeres acusadas con ninguno de los otros asesinatos.

El comisionado provincial de policía, el teniente general Tommy Mthombeni, declaró a la emisora estatal SABC el sábado que los investigadores creían que el noveno asesinato fue un caso aislado, pero no podían descartar la posibilidad de que algunos de los otros casos estuvieran relacionados.

La policía ha identificado similitudes en algunos de los asesinatos, pero señaló que no ha encontrado pruebas concluyentes de que la misma persona o personas fueran responsables.

Según la policía, los nueve cuerpos hallados antes del sábado eran de mujeres de entre 20 y 30 años. Varias estaban desnudas o parcialmente vestidas y fueron abandonadas en zonas abiertas cerca de carreteras principales. Agentes de la Unidad de Psicología Investigativa, que se especializa en delitos violentos complejos o en serie, forman parte de la pesquisa.

La policía difundió pocos detalles sobre el 10mo cuerpo, que fue encontrado a primera hora del sábado, y de momento no ha identificado a la víctima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/hallan-en-sudafrica-el-cadaver-de-una-9na-mujer-investigan-si-tiene-relacion-con-otros-asesinatos-HB23555534

“Sólo podemos confirmar el hallazgo del cuerpo”, señaló el Servicio de Policía de Sudáfrica en un comunicado. “La gestión de la escena del crimen y todos los elementos necesarios se encuentran actualmente en el lugar”.

Sudáfrica registra altas tasas de delincuencia y de violencia contra las mujeres. Los asesinatos en Ekurhuleni han provocado una protesta nacional por la seguridad de las mujeres.

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