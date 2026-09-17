Hallan en Sudáfrica el cadáver de una 9na mujer; investigan si tiene relación con otros asesinatos

Los nueve cadáveres se encontraron durante los últimos dos meses en el municipio de Ekurhuleni, lo que ha generado preocupación de que los crímenes se hayan cometido por la misma o las mismas personas. La policía había indicado previamente que algunas similitudes en los ocho primeros casos eran “lo suficientemente preocupantes como para que la policía emitiera una advertencia pública”.

La policía sudafricana informó que el jueves se descubrió el cuerpo de una novena mujer en una zona al este de Johannesburgo , y señaló que podría estar relacionado con una serie de asesinatos que está investigando.

Los hallazgos han conmocionado a todo el país, provocaron la apertura de una pesquisa de alto nivel y han puesto el foco sobre la lacra del feminicidio y los altos niveles de delincuencia con violencia.

La policía señaló que el hallazgo del último cuerpo a primera hora del jueves “se añadirá a las investigaciones sobre las muertes de mujeres en Ekurhuleni”.

AUTORIDADES PIDEN NO DIFUNDIR FOTOS DE LOS CUERPOS EN REDES SOCIALES

Un transeúnte encontró el cuerpo de la mujer cerca de una zona de construcción y avisó a la policía, dijo el comisario de la policía de la provincia, Fred Kekana.

La mujer no identificada parecía tener unos 30 años y presentaba una aparente herida de arma blanca en el costado y un corte en la garganta, detalló Kekana. Los investigadores forenses aún no han determinado la causa oficial de la muerte.

Según Kekana, la policía no había establecido si el deceso estaba relacionado con los demás y pidió la colaboración ciudadana.

También instó a la gente a no difundir fotografías de los cuerpos ni reportes no verificados en redes sociales, advirtiendo que estaban propagando el miedo y podrían fomentar la imitación de estos crímenes.

Los residentes de Dawn Park, el suburbio de Johannesburgo donde el jueves se encontró el noveno cuerpo, se dijeron atónitos por el hallazgo.

“Espero que el gobierno pueda ayudarnos arrestando a la persona o las personas que han estado cometiendo estos asesinatos, porque la situación actual se está volviendo insoportable. No sabemos qué va a pasar después”, dijo Nomgqibelo Tshabalala, residente de Dawn Park.

EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO QUE INVESTIGA LOS CASOS

Piden a familias denunciar de inmediato la desaparición de un ser querido

Hasta ahora, los cuerpos han sido encontrados en varias comunidades de Ekurhuleni, incluidas Kempton Park, Pomona, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, KwaThema y Dawn Park.

El primer ministro de Gauteng, Panyaza Lesufi, dijo que la policía ya tiene avances en dos o tres casos, aunque no proporcionó detalles. Pidió a la población que dé tiempo a los investigadores para reunir pruebas suficientes.

“Han declarado la guerra contra el Estado. Responderemos”, manifestó Lesufi a reporteros en el lugar. “No vamos a rendirnos”.

Missing In Southern Africa, una red de apoyo para personas desaparecidas y a sus familias, instó a las comunidades y a las familias a denunciar de inmediato cuando sospechen que uno de sus integrantes podría estar desaparecido.

De acuerdo con la organización, la aparición de los cuerpos ha aumentado la angustia de quienes buscan a sus seres queridos.

“No hay un período de espera para denunciar a una persona desaparecida”, apuntó. “En el momento en que sospeche que alguien está desaparecido, denúncielo de inmediato al Servicio de Policía de Sudáfrica”.

GRUPOS PIDEN MAYORES MEDIDAS PARA PROTEGER A MUJERES Y NIÑOS

Esta semana, clubes de corredores de toda Johannesburgo han organizado carreras conmemorativas en honor de Elizabeth “Tsontso” Moselakgomo, la mujer que desapareció la semana pasada cuando corría y fue hallada muerta varios días después.

Algunas comunidades de Gauteng, que incluye Johannesburgo y Ekurhuleni, han celebrado servicios de oración por las víctimas.

Defensoras de los derechos de las mujeres, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil marcharon el jueves hasta la comisaría de Kempton Park, exigiendo medidas más firmes para proteger a mujeres y niños y exigir responsabilidades a los perpetradores.