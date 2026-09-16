Inicia suspensión de líneas no registradas con terminación ‘2’

El calendario de registro del INE y la CURP con el número de telefonía móvil marcó como fecha límite para dicho dígito este 15 de septiembre.

Desde este 16 y hasta el último minuto del 18 de septiembre se suspenderá el servicio de líneas celulares con terminación “2” y que no vincularon sus datos, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Sin embargo, la “inhabilitación de líneas será gradual y ocurrirá en las 72 horas posteriores al primer minuto del día 16 de septiembre”, expuso la CRT en un comunicado.

La suspensión de líneas sin vinculación de datos comenzó el 15 de agosto pasado y terminará el 31 de diciembre de este año.

Los usuarios pueden vincular su línea en cualquier momento, ya sea virtual o presencialmente en el Centro de Atención de la empresa de telefonía. Una vez lo hagan, el servicio se reactiva de manera inmediata, recordó el regulador.

”Existen dos alternativas para vincular sus líneas: en línea desde el equipo celular, ingresando a la plataforma del proveedor de telefonía móvil. Podrán hacerlo aun si su servicio está suspendido o si no cuentan con saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos”, dijo.

En el caso de las líneas con terminación “1”, existían un total de 13.9 millones de números; al 3 de septiembre se registraron 9 millones 550 mil 278 y había 1 millón 900 líneas que se desconectaron por no vincular su CURP y su INE.

La CRT estima que hay 2 millones 500 mil líneas que terminan en los 10 diferentes dígitos que no se registrarán y quedarán en desuso, porque fueron chips que se regalaron en algún paquete y que nunca fueron activados o se trató de chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales o de un solo uso adquiridos por promociones.

Sobre el monto global de líneas, cuyos dueños ya registraron sus datos, la CRT dijo que “al 3 de septiembre un total de 80 millones 900 mil líneas están vinculadas, lo que representa 67.4% del total de líneas que se espera que se vinculen en el país”.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estimó que se espera “una depuración de alrededor de 25 millones de líneas que se encuentran en desuso”.

¿CUÁNDO VENCEN OTRAS TERMINACIONES?

Terminación “3” será el 30 de septiembre

Terminación “4”, el 15 de octubre

Terminación “5”, el 31 de octubre

Terminación “6”, el día 15 de noviembre

Terminación “7”, el 30 de noviembre

Terminación “8”, el 15 de diciembre

Terminación “9”, el 31 de diciembre