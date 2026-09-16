¡Sin elotes en el Grito de Independencia! ¿Por qué los prohibieron en Cuernavaca?

Millones de mexicanos disfrutaron la noche del 15 de septiembre de las festividades del Grito de Independencia; sin embargo, la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, aparte del color y tradición, está marcada por la prohibición de uno de los antojitos mexicanos más populares: vender elotes preparados. Su prohibición es para proteger a las personas que acudan a los festejos patrios y evitar el uso de los elotes enteros que se entregan con un palo de madera como proyectiles, una situación que las autoridades han enfrentado en celebraciones pasadas.

¿POR QUÉ ESTÁN PROHIBIDOS LOS ELOTES EN CUERNAVACA? Era 1994, de acuerdo con archivos periodísticos del medio de comunicación La Jornada, cuando el entonces gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, fue impactado con un elote preparado al salir al balcón del Palacio Municipal para iniciar la ceremonia. Pese a que no hubo lesionados, el acto provocó la molestia del funcionario luego que la mazorca, que usualmente lleva mayonesa, chile ‘que pica’, queso rayado y limón, manchara su traje; así que para evitar que estos objetos puedan ser lanzados hacia otras personas o hacia la zona donde se realiza la ceremonia se buscó la prohibición del antojito.

Esta medida se ha implementado desde 1995, por lo que año con año se aplica la misma prohibición para reducir riesgos durante la concentración de personas por las Fiestas Patrias. Aunque sí se pueden vender los elotes en vaso, o esquites como se le conoce en ciertas partes de México.

“Como es tradición, año con año no se permite la venta de elotes, precisamente porque pueden ser usados como proyectiles, pero si se les permite vender esquites y que puedan permanecer en los mismos negocios, ya lo saben, es por seguridad, todos lo saben y los puestos también lo saben, y no tenemos ningún problema. Sabemos que es algo tradicional y solamente se suspende durante el Grito, ya después se reactiva la venta sin ningún problema”, declaró Arturo Santana en 2024, entonces director federal de Política Municipal en Cuernavaca. La restricción comenzó a las 19:00 horas del 15 de septiembre en el primer cuadro de Cuernavaca y permanecerá vigente durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Junto con los elotes, también se prohibió la venta de pirotecnia y juguetes bélicos en la plancha de la Plaza de Armas, donde se llevó a cabo el evento público. Además, se suspendió la venta de bebidas alcohólicas en la ciudad desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre, con el fin de mantener un ambiente seguro durante las festividades.

MULTAS A QUIEN VENDA ELOTES La prohibición se estableció en conjunto con los líderes y representantes de los comerciantes, quienes fueron informados de las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las consecuencias para aquellos que violaran esta disposición incluían la cancelación definitiva del permiso de venta y el aseguramiento de la mercancía por parte de las autoridades. Las multas por no acatar estas normas podían llegar hasta los seis mil pesos, y en función de la gravedad de la infracción, se aplicarían las Unidades de Medida y Actualización (UMAS) correspondientes, además de la posible clausura del establecimiento. Aunque los elotes son una botana típica en las celebraciones patrias, las autoridades priorizaron la seguridad y el bienestar de los asistentes. Esta decisión reflejó una medida preventiva basada en experiencias previas, donde objetos como los elotes fueron usados de manera indebida, poniendo en riesgo la integridad de los presentes... y no agarrar a ‘elotazos’ a los Gobernadores en turno.