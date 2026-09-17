La trágica muerte de un niño de 4 años en Xalapa da un giro inesperado... los denunciantes son los sospechosos

La investigación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) derivó en la detención de tres personas, identificadas como Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”. La autoridad informó que fueron detenidas en flagrancia durante las diligencias realizadas para localizar al menor.

La desaparición de Daniel Maximiliano , un niño de cuatro años, terminó de manera trágica en Xalapa, Veracruz . El menor fue reportado como desaparecido el 13 de septiembre y dos días después fue localizado sin vida dentro de un domicilio de la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos serían familiares del niño. Entre ellos se encuentra el padrastro de Daniel, así como la madre y la hermana de este. Los tres fueron señalados por su probable participación en delitos relacionados con homicidio doloso calificado y desaparición cometida por particulares.

LA BÚSQUEDA DE DANIEL TERMINÓ EN UN DOMICILIO

Daniel Maximiliano fue visto por última vez en la colonia Coapexpan, en Xalapa, antes de que se activaran las acciones para localizarlo. La denuncia por su desaparición puso en marcha una investigación que incluyó distintas diligencias ministeriales.

Las autoridades realizaron labores de búsqueda, vigilancia y revisión de videograbaciones, además de analizar información relacionada con líneas telefónicas. Estos trabajos permitieron establecer algunas líneas de investigación que posteriormente llevaron a solicitar órdenes judiciales.

El 14 de septiembre fueron ejecutados tres cateos en distintos inmuebles de Xalapa, todos con autorización judicial. Durante las diligencias se aseguraron diversos indicios que fueron incorporados a la carpeta de investigación.

Un día después, el 15 de septiembre, las autoridades localizaron el cuerpo del menor dentro de una vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez.

FISCALÍA INVESTIGA A TRES FAMILIARES DEL MENOR

La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la investigación se desarrolló en un “contexto de sustancias”, aunque evitó proporcionar mayores detalles debido a que el expediente se encuentra próximo a ser presentado ante un juez.

La funcionaria confirmó que entre las personas detenidas se encuentran el padrastro de Daniel, la madre de este y su hermana. Los tres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se determina su situación jurídica.

La Fiscalía señaló que los investigados serán presentados ante un juez de control, quien deberá resolver lo conducente dentro del proceso penal. La detención y los señalamientos de la autoridad no equivalen por sí mismos a una sentencia.

El caso representa un nuevo expediente de muerte violenta de un menor en Veracruz, apenas unas semanas después de otro hecho ocurrido en el puerto del estado.

SEGUNDO CASO DE UN MENOR MUERTO EN VERACRUZ

El caso de Daniel Maximiliano ocurre después de la muerte de Leonel, un niño de cinco años que falleció durante la madrugada del 2 de septiembre en un hospital del IMSS en Veracruz.

El menor había ingresado al hospital con múltiples lesiones que, de acuerdo con los reportes sobre el caso, eran compatibles con presunto maltrato infantil. Por estos hechos fueron detenidas Cecilia “N”, madre de Leonel, y Claudia Isabel “N”, pareja sentimental de la mujer.

La Fiscalía realizó un cateo en el domicilio donde vivía el niño, ubicado en el fraccionamiento Palma Real, como parte de las diligencias para reunir indicios relacionados con las lesiones que presentaba.

Tras la muerte de Leonel, vecinos de la zona colocaron veladoras, globos blancos, un peluche y juguetes frente al inmueble donde residía el menor, como muestra de solidaridad.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

· Daniel Maximiliano tenía cuatro años al momento de su desaparición.

· La búsqueda comenzó el 13 de septiembre.

· El 14 de septiembre se realizaron tres cateos con autorización judicial.

· El cuerpo del menor fue localizado el 15 de septiembre.