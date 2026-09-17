La Casa de los Famosos México 2026... Ellos son los nominados de la octava semana

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    La Casa de los Famosos México 2026... Ellos son los nominados de la octava semana
    Estos son los nominados de la octava semana de La Casa de los Famosos México 2026, tras una dinámica de votación con dados, cartas y ruleta. VANGUARDIA/ARCHIVO

La octava semana de La Casa de los Famosos México dejó a seis habitantes en la placa de nominación, en una jornada marcada por el azar y la polémica

La octava semana de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una placa de nominación con seis habitantes y una dinámica distinta a las anteriores. Los participantes acudieron al Zoom, espacio que esta vez fue transformado en un casino inspirado en Las Vegas, donde los dados, las cartas y la ruleta definieron los puntos que cada famoso podía repartir.

La jornada tuvo un ingrediente adicional: fue la penúltima nominación de la temporada. El resultado será determinante para conocer quién dejará el reality este domingo y quién logrará avanzar a la novena semana, cuando la competencia estará cada vez más cerca de la final y de los 4 millones de pesos.

Uno de los movimientos que modificó la placa fue la inmunidad conseguida por Gema Garoa. La participante obtuvo el beneficio después de entregar el presupuesto completo destinado a la comida de la casa, con lo que aseguró su permanencia durante la novena semana. La decisión, sin embargo, generó molestia entre algunos de sus compañeros.

https://vanguardia.com.mx/show/la-casa-de-los-famosos-mexico-quien-fue-el-septimo-eliminado-GN23480745

ESTOS SON LOS SEIS NOMINADOS DE LA OCTAVA SEMANA

Después de la dinámica de nominación, la placa quedó integrada por Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia y Memo Shutz.

La lista pudo ser diferente debido a una decisión de la líder de la semana. Mariana Ochoa, quien actualmente ocupa el liderazgo de la casa, envió directamente a Ese Pérez a la placa, colocándolo en riesgo de abandonar el programa.

Los habitantes tuvieron que adaptarse a distintas formas de votación. Yahir utilizó los dados, mientras que Brianda Deyanara y Ernesto Laguardia recurrieron a las cartas. Gema Garoa, Mariana Ochoa y Memo Shutz utilizaron la ruleta para definir sus puntos.

Karina Torres y Ese Pérez también participaron con dados, mientras que Cynthia Klitbo realizó su nominación mediante cartas. La dinámica convirtió cada turno en una combinación de estrategia y azar.

LA VOTACIÓN GENERÓ POLÉMICA EN REDES SOCIALES

Entre los movimientos destacados estuvieron los -3 puntos que Karina Torres otorgó a Mariana Ochoa y Yahir, así como los -3 puntos que Cynthia Klitbo dio a Brianda Deyanara. Ese Pérez, por su parte, entregó 3 puntos a Mariana Ochoa y -3 a Yahir.

Sin embargo, la atención se concentró en la participación de Ese Pérez. Durante su turno, el creador de contenido lanzó el dado y, de acuerdo con los señalamientos difundidos en redes sociales, inicialmente había retirado dos puntos a Mariana Ochoa.

La producción decidió repetir el voto, una determinación que provocó reclamos entre algunos seguidores del programa. En X, el creador de contenido Gerardo Perry cuestionó públicamente lo ocurrido.

“Exigimos a @ronogueron, @PalyAlonso y a la producción de @LaCasaFamososMx que SAQUE a Mariana Ochoa de la tabla de nominados porque Ese Pérez ya le había dado un -2. El primer tiro fue legal porque lo hizo en la mesa y agitando el dado. No se burlen del público que ve su programa”, escribió.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado sobre los señalamientos relacionados con la repetición del voto.

¿DÓNDE VER LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2026?

La competencia puede seguirse en vivo las 24 horas a través de ViX, plataforma que ofrece la transmisión continua de lo que ocurre dentro de la casa.

Las galas también tienen horarios establecidos en televisión abierta. Canal 5 transmite las emisiones de lunes a viernes a las 10:00 de la noche, mientras que Las Estrellas presenta la gala de eliminación los domingos a las 8:30 de la noche.

La octava placa llega en un momento clave de la temporada. Con seis habitantes en riesgo y una sola nominación más antes de la etapa final, la eliminación de este domingo definirá quién continúa rumbo a la novena semana.

https://vanguardia.com.mx/show/la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-quienes-son-los-habitantes-nominados-en-la-septima-gala-de-nominacion-AL23398293

DATOS CURIOSOS DE LA OCTAVA NOMINACIÓN

· La octava semana corresponde a la penúltima nominación de la temporada.

· La dinámica se realizó en el Zoom, transformado en un casino con temática de Las Vegas.

· Los habitantes utilizaron dados, cartas y ruleta para entregar sus puntos.

· Gema Garoa consiguió inmunidad al entregar el presupuesto completo de comida.

· Ese Pérez fue enviado directamente a la placa por la líder Mariana Ochoa.

· El ganador de la temporada competirá por un premio de 4 millones de pesos.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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