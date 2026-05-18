SRE exige a Israel respeto a derechos humanos de mexicanos vinculados con la Flotilla Global Sumud

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió al gobierno de Israel el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos relacionados con la Flotilla Global Sumud, luego de que la organización denunciara la intercepción de sus embarcaciones y el presunto aseguramiento de voluntarios durante una misión humanitaria con destino a Gaza. El posicionamiento fue emitido por Roberto Velasco Álvarez, quien señaló que las autoridades mexicanas mantienen contacto con las familias de los connacionales y con los equipos consulares desplegados ante la situación.

MÉXICO PIDE ACCESO CONSULAR Y GARANTÍAS PARA CONNACIONALES A través de redes sociales, Roberto Velasco Álvarez manifestó que el gobierno mexicano solicitó a Israel garantizar la integridad física y el trato digno de las personas detenidas vinculadas con la flotilla. “Exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud”, expresó el funcionario. También indicó que México pidió acceso consular inmediato y el cumplimiento del derecho internacional. “Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional”, agregó. El representante de la SRE señaló además que la dependencia continúa trabajando en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la misión marítima. “Desde la @SRE_mx seguimos en contacto con sus familias, con nuestros equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla. No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta”, publicó.

FLOTILLA DENUNCIÓ INTERCEPCIÓN EN AGUAS INTERNACIONALES Horas antes del pronunciamiento mexicano, la organización Flotilla Global Sumud informó que embarcaciones militares interceptaron sus barcos cuando se dirigían hacia Gaza. Durante la madrugada, la organización emitió una alerta a través de sus canales oficiales. “¡ALERTA ROJA! Buques militares están interceptando nuestra flota y fuerzas de las FDI están abordando el primero de nuestros barcos a plena luz del día”, señaló la flotilla. La organización afirmó que la misión tenía carácter humanitario, legal y no violento, y pidió intervención inmediata de gobiernos internacionales. “Exigimos paso seguro para nuestra misión humanitaria legal y no violenta. Los gobiernos deben actuar de inmediato para detener estos actos ilegales o de piratería, cuyo objetivo es mantener el bloqueo genocida de Israel sobre Gaza”, indicó el mensaje.

ACUSAN ‘PIRATERÍA’ Y SECUESTRO DE VOLUNTARIOS Posteriormente, la flotilla difundió nuevos mensajes en los que acusó a Israel de detener ilegalmente a sus participantes en aguas internacionales. “Israel está secuestrando ilegalmente y violentamente a nuestros voluntarios de la Flotilla en aguas internacionales”, publicó la organización. Según la agrupación, las embarcaciones fueron interceptadas el 18 de mayo por unidades militares israelíes. “El 18 de mayo, buques prisión de las FDI, capaces de albergar a un gran número de rehenes, interceptaron nuestra pacífica misión humanitaria mientras navegábamos para romper el bloqueo ilegal a Gaza”, añadieron. En otro comunicado, la flotilla sostuvo que las acciones representan violaciones al derecho marítimo internacional y exigió la liberación inmediata de las personas retenidas. “Nos indigna la normalización de estas violaciones del derecho marítimo internacional y el secuestro de civiles pacíficos en aguas internacionales. Exigimos la liberación inmediata de nuestros participantes, el paso seguro de toda nuestra flota y el fin del bloqueo ilegal de Gaza”, indicó la organización.

CONTINÚA TENSIÓN POR BLOQUEO A GAZA La intercepción ocurre en medio de las tensiones internacionales relacionadas con el bloqueo sobre Gaza y las operaciones militares en la región. Hasta el momento, las autoridades israelíes no han emitido una postura pública detallada respecto a los señalamientos realizados por la Flotilla Global Sumud ni sobre la situación específica de los ciudadanos mexicanos mencionados por la SRE. La cancillería mexicana tampoco ha informado cuántos connacionales estarían involucrados en la misión humanitaria ni el estatus jurídico de las personas retenidas.

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