Fuerzas israelíes interceptan una flotilla que intenta romper el bloqueo a Gaza

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    Fuerzas israelíes interceptan una flotilla que intenta romper el bloqueo a Gaza
    Otras imágenes mostraron a fuerzas israelíes en lanchas rápidas, acercándose y pidiéndoles a los activistas moverse hacia la parte delantera de los botes AP.

A diferencia de interceptaciones anteriores, que en su mayoría tuvieron lugar al amparo de la noche, las fuerzas armadas israelíes abordaron los botes a plena luz del día

ANKARA.— Como parte de la más reciente ola de flotillas de activistas que intentan romper el bloqueo naval de Israel sobre Gaza, las fuerzas armadas israelíes interceptaron botes frente a la costa de Chipre el lunes.

Más de 50 embarcaciones zarparon del puerto de Marmaris, Turquía, la semana pasada, en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje planeado hacia las costas de Gaza.

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En la transmisión en vivo por parte de la organización podía verse a activistas a bordo de varias embarcaciones, poniéndose chalecos salvavidas y levantando las manos antes de que se acercara un bote con soldados israelíes.

No obstante, cuando efectivos israelíes con equipo táctico abordaron el barco, la transmisión en vivo fue interrumpida.

De las 50 embarcaciones, al menos 17 botes fueron interceptados en las primeras tres horas de la operación, según el rastreador de la Flotilla Global Sumud.

El operativo ocurrió fuera de las aguas territoriales chipriotas. Las autoridades israelíes no habían solicitado ninguna asistencia para interceptar la flotilla.

$!Embarcaciones pertenecientes a la Flotilla Global Sumud, que transportan activistas y ayuda humanitaria, parten hacia Gaza desde el puerto de Marmaris, Turquía.
Embarcaciones pertenecientes a la Flotilla Global Sumud, que transportan activistas y ayuda humanitaria, parten hacia Gaza desde el puerto de Marmaris, Turquía. AP

Los organizadores indicaron que las embarcaciones fueron interceptadas por solados a plena luz del día a 250 millas náuticas, es decir 463 kilómetros de las costas de Gaza.

Al momento Israel ha mantenido un bloqueo sobre Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007, el cual restringe el movimiento de bienes y personas que entran y salen de Gaza.

Los organizadores de la flotilla dijeron que esperan que los activistas sean llevados al puerto de Ashdod, en el sur de Israel.

Cabe destacar que una hora antes de la interceptación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel instó a los activistas a “cambiar de rumbo y dar la vuelta de regreso de inmediato”.

“Una vez más, una provocación por el simple hecho de provocar: otra supuesta ‘flotilla de ayuda humanitaria’ sin ayuda humanitaria”, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la red social X.

Israel notificó a Chipre que todas las personas a bordo de los botes de la flotilla se encuentran en buen estado de salud

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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