Fuerzas israelíes interceptan una flotilla que intenta romper el bloqueo a Gaza

ANKARA.— Como parte de la más reciente ola de flotillas de activistas que intentan romper el bloqueo naval de Israel sobre Gaza, las fuerzas armadas israelíes interceptaron botes frente a la costa de Chipre el lunes.

Más de 50 embarcaciones zarparon del puerto de Marmaris, Turquía, la semana pasada, en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje planeado hacia las costas de Gaza.

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En la transmisión en vivo por parte de la organización podía verse a activistas a bordo de varias embarcaciones, poniéndose chalecos salvavidas y levantando las manos antes de que se acercara un bote con soldados israelíes.

No obstante, cuando efectivos israelíes con equipo táctico abordaron el barco, la transmisión en vivo fue interrumpida.

De las 50 embarcaciones, al menos 17 botes fueron interceptados en las primeras tres horas de la operación, según el rastreador de la Flotilla Global Sumud.

El operativo ocurrió fuera de las aguas territoriales chipriotas. Las autoridades israelíes no habían solicitado ninguna asistencia para interceptar la flotilla.