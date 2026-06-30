Hamás endurece su postura sobre el desarme tras conversaciones con un asesor de Trump

Según el informe, Lightstone, quien también funge como asesor de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, mantuvo conversaciones directas con al-Hayya en los últimos meses.

El líder de Hamás en Gaza, Khalil al-Hayya, ha adoptado una postura más firme en materia de desarme en las conversaciones que mantuvo con Aryeh Lightstone, alto funcionario de la administración Trump , según informó Kan News, citando fuentes israelíes.

Jerusalén fue informada sobre las reuniones de Lightstone con al-Hayya, y una fuente familiarizada con el asunto declaró a Kan News que formaban parte de las negociaciones lideradas por Nickolay Mladenov, el alto representante de la Junta de Paz para la Franja de Gaza.

Según fuentes israelíes, las negociaciones han vuelto a centrarse en la cuestión de qué se consideraría armamento pesado y ligero según el plan de la Junta de Paz para desarmar a Hamás y otros grupos terroristas en Gaza.

Un funcionario de la Junta de Paz declaró a Kan News que la organización “mantuvo varias rondas de negociaciones destinadas a acordar una hoja de ruta para el desarme en Gaza”.

“Continuamos nuestros esfuerzos diplomáticos para lograr este objetivo, al tiempo que ultimamos las medidas relacionadas con la gobernanza, el estado de derecho, la seguridad, la reconstrucción y el desarrollo económico en Gaza”, añadieron.

En la segunda fase del plan de paz de 20 puntos de Trump, Gaza debe ser desradicalizada y desmilitarizada, con el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización en las partes de la Franja que actualmente están en manos del ejército israelí.

Los principales líderes de Hamás, entre ellos Khaled Mashaal y Musa Abu Marzouk, han rechazado en los últimos meses aspectos clave del plan de Trump, incluido el desarme, a pesar de haber aceptado la propuesta en octubre.

Mladenov declaró que las conversaciones en curso con Hamás sobre el desarme habían sido “muy serias”, pero “no fáciles”.

Al ser preguntado sobre cuándo podría alcanzarse un acuerdo sobre la implementación, el funcionario de la Junta de Paz declaró: “Tenemos cuestión de días, como máximo un par de semanas, esa es mi estimación, porque de lo contrario perderemos el impulso que hemos logrado y entonces cada decisión se volverá aún más difícil”.