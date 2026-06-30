Sheinbaum enviará un avión militar con ayuda humanitaria para Venezuela tras devastador terremoto

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que este martes despegará un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con siete plantas generadoras de energía eléctrica, consideradas prioritarias para restablecer servicios esenciales en las zonas con mayores afectaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México reforzará el apoyo humanitario a Venezuela tras los fuertes sismos registrados la semana pasada, mediante el envío de equipo de emergencia, víveres y diversos insumos destinados a atender a la población afectada.

Sheinbaum explicó que, además del puente aéreo, el gobierno federal prepara un segundo envío de ayuda por vía marítima. Para ello, un buque de la Secretaría de Marina transportará alimentos no perecederos, agua, artículos de primera necesidad y otros insumos que han sido reunidos mediante una campaña de acopio en la que participan dependencias federales y diversas instituciones.

La titular del Ejecutivo señaló que, previo al envío del apoyo, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional sostuvieron reuniones con autoridades civiles y militares venezolanas para identificar las necesidades más urgentes de la población y asegurar que la ayuda mexicana responda a los requerimientos planteados por el gobierno de ese país.

“Ayer se reunió el responsable del grupo que va por parte de la Secretaría de la Defensa con autoridades tanto militares como civiles de Venezuela para poder conocer qué otras necesidades de manera directa tienen. Coinciden con las que nos envió la Embajada”, explicó la mandataria.

Precisó que las siete plantas de luz serán trasladadas de inmediato por vía aérea debido a la urgencia de restablecer el suministro eléctrico en algunas de las zonas afectadas. En paralelo, continuarán los trabajos logísticos para cargar el buque de la Marina con el resto de la ayuda humanitaria.