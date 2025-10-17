Hamás requiere de excavadoras para buscar restos de rehenes; culpa a Israel por no dejar entrar nuevo equipo

DEIR AL-BALAH.— Hamás usó excavadoras el viernes para buscar los restos de los rehenes fallecidos mientras trataba de consolidar su frágil acuerdo de alto el fuego con Israel, no obstante, el grupo armado culpa a Israel por el retraso, diciendo que no ha permitido la entrada de nuevas excavadoras en la Franja de Gaza.

Hace días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que daría luz verde a Israel para reanudar la guerra si Hamás no cumple su parte del acuerdo y devuelve todos los cadáveres de los rehenes, que suman 28.

TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza a Hamás: ‘no tendremos más opción que entrar y matarlos’ si sigue violencia en Gaza

En su comunicado, Hamás afirmó que algunos restos de los rehenes estaban en túneles o edificios que luego fueron destruidos por Israel, y se necesita maquinaria pesada para excavar entre los escombros y recuperarlos.

La mayoría del equipo pesado en Gaza fue destruido durante la guerra, dejando solo una cantidad limitada mientras los palestinos intentan limpiar grandes cantidades de escombros en todo el territorio.

El viernes, dos excavadoras removían la tierra mientras Hamás buscaba los restos de los rehenes en Ciudad Hamad, un complejo de torres de apartamentos en la ciudad de Jan Yunis. Las fuerzas israelíes bombardearon repetidamente las torres durante la guerra, derribando algunas, y los soldados llevaron a cabo una incursión de una semana en el sitio en marzo de 2024 para combatir a los milicianos.

Hamás instó a los mediadores a aumentar el flujo de ayuda a Gaza, acelerar la apertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto y comenzar la reconstrucción.

Por otro lado pidió que se “inicie de inmediato” el establecimiento de un comité de independientes palestinos que administrará la Franja de Gaza y que las tropas israelíes continúen retirándose de las áreas acordadas.

Cabe recordar que el plan de alto el fuego presentado por Trump exigía que todos los rehenes, vivos o muertos, fueran devueltos antes de un plazo que expiró el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no sucedía, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

Fue ayer que el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Hamás que “no tendremos más opción que entrar y matarlos”, si persiste la violencia contra Gaza.

Al momento Hamás ha garantizado a Washington, a través de intermediarios, que trabaja para devolver los restos mortales de los rehenes fallecidos. Funcionarios estadounidenses afirman que la recuperación de los cuerpos se ve obstaculizada por la magnitud de la devastación, además de por la presencia de artefactos explosivos sin detonar.

El grupo insurgente comunicó también a los mediadores que algunos de los cadáveres están en zonas controladas por las tropas israelíes.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, expresó su preocupación de que Israel pueda usar la “falta de equipo” de Hamás para recuperar los cuerpos como pretexto para reanudar las hostilidades.